Méditation, respiration et souffle

La respiration occupe une place centrale dans la pratique méditative, car elle facilite l’attention à l’instant présent.

Pendant la méditation, Dieu n’étant pas en face de nous, la relation avec lui ne peut être exprimée par le regard, alors il convient de se tourner vers ce qui attire le plus vers l’intériorité, à savoir la respiration.

La respiration est le signe du souffle de vie que Dieu nous a donné.

« Un des lieux les plus concrets et les plus personnels de cette relation à Dieu, à son Esprit, est le souffle : notre propre respiration. Le rythme de l’expiration et de l’inspiration est le signe même de la vie qui vient de Dieu et retourne à Lui » Tony Ritter