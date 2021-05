Méditer est-ce perdre le temps ?

Avons-nous le temps de tout laisser m^me les préoccupations les plus importantes

et les plus immédiates ? Pouvons-nous nous arrêter un temps pour méditer, alors

que tant de choses decraient êtraites tout de suite ?



Références :

Musique Le silence éternel REYN You Tube

Musique 3 Hours relaxing music Guitar You Tube

Chant Dieu du premier jour Tony Ritter CD Paix du coeur

Chant A tes yeux mille ans sont comme un jour Paroles Marie Jung Chant et

musique Marianne et Claude Hausser

Chant Psaume de louange Tony Ritter CD Entre ! Dans le silence

""En chemin vers la source intérieure""Tony Ritter Ed. du Signe

""Eclairages spirituels sur la vie quotidienne"" Marie Jung Ed. du signe