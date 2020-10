Méditer et persévérer

Méditer paraît simple et c'est cette simplicité qui est difficile. Se mettre en silence et tout lâcher semble au début si simlple, merveilleux et épanouissant. Peu après l'on découvre combien il est difficile de demeurer en silence dans l'immobilité et de s'abandonner.



