Méditer et soigner ses racines

Le développement de toute personne et de l'humanité entière a besoin de racines et de vie fécondée dans l'Ésprit. Nos racines personnelles ont besoin de se nourrir dans la prière et la méditation, dans le silence et l'échange.



Références :



« Le silence, un chemin de communion » Tony Ritter – Editions du Cerf



« Eclairages spirituels sur la vie quotidienne » Marie Jung – Editions du Signe



« Trouver le juste équilibre » Anselm Grün – Editions Médiaspaul



« Silencio Cordillerano » et « Sabiduria » - CD « Spiritual Guitar » Diego Baeza - Bayard Musique



«Mets ta joie dans le Seigneur » – Chantons en Eglise



« Source de vie » - CD « Au seuil du silence » Tony Ritter





« Le soleil » - CD « N’ayez pas peur » Tony Ritter