Méditer le premier commandement : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu… »

Jésus déclare : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. »

Notre chemin : « Que chaque battement de notre cœur soit un oui incessant, une réponse d’amour à l’amour infini de Dieu. »



Références :

- « Je veux voir Dieu » RP Marie-Eugène de l’E-J OCD- Ed du Carmel

- « Une absence ardente » Thaddée Matura – Ed du Cerf

- « Mon ancre et ma voile » David Durham – CD « Je sais » Prod JEM

- « Sonate BWV 1028 en Ré Majeur JS BACH – S Singer et A Fischer Prod Stradivarius

- « Comme un enfant » Tony Ritter ; CD « Entre dans le silence » - Foi et Mission

- « Psaume 118 : Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » Ensemble Vocal Dédicace ; CD « Les psaumes pour tous les dimanches et fêtes – Année B » - IDOL Distribution