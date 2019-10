​Mercredi 25 Septembre « Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades »

En tant que chrétien et que prêtre, l’Evangile de ce matin suscite en moi un léger malaise : « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent ; n’ayez pas chacun une tunique de rechange. » Je mesure tout ce qu’il me faudrait laisser de côté pour suivre réellement ces ordres du Christ, à commencer par le contenu de mes poches, mes clefs de voiture, mon portable, mon portefeuille. Et une petite voix me dit que je risque de ne pas aller très loin…

Une seconde idée me traverse. Bien sûr ce texte comporte un appel au dépouillement qui doit m’interpeller. Mais il est porteur aussi d’autre chose : : « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent ; n’ayez pas chacun une tunique de rechange. » Autrement dit, tu n’as pas besoin d’un matériel spécial pour aller porter la parole de Dieu. Là, tel que tu es, simplement, tu as tout ce qui est nécessaire. Je pense aux différentes rencontres prévues pour aujourd’hui. Tiens, chacune de ces rencontres est une occasion possible d’annoncer le royaume, puisqu’au fond il n’y a pas besoin d’un moment spécifique, puisqu’au fond aussi, Jésus ne fixe à ses disciples aucune obligation de résultat.

Pensez-y tout à l’heure autour de la machine à café, ou quand vous vous presserez pour aller chercher les enfants à l’école, ou ce soir quand vous sortirez les poubelles. Vous aurez à ce moment-là, sur vous, tout ce qui est nécessaire pour partager la Bonne Nouvelle. Pas besoin d’attendre un moment spécifique, une semaine spéciale. Vous portez la marque indélébile qu’a laissé sur votre front le Saint Chrême le jour de votre baptême, vous êtes de ceux à qui le Christ a communiqué sa puissance. Comme dirait George Clooney, What else ?

Chers amis, loué soit Jésus Christ.