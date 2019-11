Mercredi 6 Novembre « Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple »

Peut-être trouvez-vous les propos de Jésus excessifs ! Le préférer à son père, sa mère, sa femmes, ses enfants, ses frères et même sa propre vie, sinon, on ne peut pas être son disciple ! Porter sa croix, renoncer à tous ses biens…. Ce serait de la folie si lui-même n’avait pas ouvert le chemin. Si lui-même n’avait pas manifesté aux yeux des premiers témoins de la résurrection combien était puissant l’amour de Dieu qui l’a relevé d’entre les morts.

Et cette folie de l’amour qui va jusqu’à donner sa vie, de l’amour qui ne cherche pas son intérêt, de l’amour qui ne reste pas enfermé dans le cercle rassurant d’une famille, bien des hommes et des femmes depuis 2000 ans l’ont vécue. Ils nous précèdent sur le chemin de la foi. Nous venons de les fêter à la Toussaint. Avec Jésus, ils ont reçu la vie du Père. Avec Jésus ils ont aimé de l’amour même que Dieu a répandu dans leurs cœurs. Ils ont le cœur brûlant de ceux qui se sont laissés enflammer par l’Esprit Saint. Avec eux nous comprenons que le renoncement, ce n’est pas triste ! Nous découvrons qu’il est même une condition de la joie et nous nous mettons à rêver d’une Eglise, comme nous le désirons en ce moment dans le diocèse de Lille, d’une Eglise plus légère et joyeuse à la suite de celui qui a dit « venez vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, mon joug et léger, mon fardeau facile à porter. »

Alors, de quoi avons-nous peur ? A quelle sécurité sommes-nous attachés à ce point ? Et si l’on se risquait vraiment à la suite de Jésus !