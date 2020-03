Messe 25 mars 2020 - Annonciation

Retransmise en direct depuis les studios de 1RCF Belgique à Wavre.

Accès pour revoir la messe en vidéo ou avoir le lien vers les autres messes: https://rcf.be/messes-confinees

La messe est célébrée pour les intentions de prière envoyées à intentions@rcf.be

Lectures du jour : https://www.aelf.org/2020-03-25/romain/messe

1è lecture :« Voici que la vierge concevra. Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. » Is 7, 10-14

Psaume 39 "Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté"

2è lecture : « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu’il est écrit de moi dans le Livre » He 10, 4-10

Evangile :« Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils » Lc 1, 26-38