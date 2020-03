Messe Célébrée par Monseigneur Jordy - 5è dimanche de Carême

ÉVANGILE « Je suis la résurrection et la vie » (Jn 11, 1-45)



En ce temps-là,

il y avait quelqu’un de malade,

Lazare, de Béthanie,

le village de Marie et de Marthe, sa sœur.

Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur

et lui essuya les pieds avec ses cheveux.

C’était son frère Lazare qui était malade.

Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus :

« Seigneur, celui que tu aimes est malade. »

En apprenant cela, Jésus dit :

« Cette maladie ne conduit pas à la mort,

elle est pour la gloire de Dieu,

afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. »

Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare.

Quand il apprit que celui-ci était malade,

il demeura deux jours encore à l’endroit où il se trouvait.

Puis, après cela, il dit aux disciples :

« Revenons en Judée. »

Les disciples lui dirent :

« Rabbi, tout récemment, les Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider,

et tu y retournes ? »

Jésus répondit :

« N’y a-t-il pas douze heures dans une journée ?

Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas,

parce qu’il voit la lumière de ce monde ;

mais celui qui marche pendant la nuit trébuche,

parce que la lumière n’est pas en lui. »

Après ces paroles, il ajouta :

« Lazare, notre ami, s’est endormi ;

mais je vais aller le tirer de ce sommeil. »

Les disciples lui dirent alors :

« Seigneur, s’il s’est endormi, il sera sauvé. »

Jésus avait parlé de la mort ;

eux pensaient qu’il parlait du repos du sommeil.

Alors il leur dit ouvertement :

« Lazare est mort,

et je me réjouis de n’avoir pas été là,

à cause de vous, pour que vous croyiez.

Mais allons auprès de lui ! »

Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau),

dit aux autres disciples :

« Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui ! »



À son arrivée,

Jésus trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà.

Comme Béthanie était tout près de Jérusalem

– à une distance de quinze stades

(c’est-à-dire une demi-heure de marche environ) –,

beaucoup de Juifs étaient venus

réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère.

Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus,

elle partit à sa rencontre,

tandis que Marie restait assise à la maison.

Marthe dit à Jésus :

« Seigneur, si tu avais été ici,

mon frère ne serait pas mort.

Mais maintenant encore, je le sais,

tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l’accordera. »

Jésus lui dit :

« Ton frère ressuscitera. »

Marthe reprit :

« Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection,

au dernier jour. »

Jésus lui dit :

« Moi, je suis la résurrection et la vie.

Celui qui croit en moi,

même s’il meurt, vivra ;

quiconque vit et croit en moi

ne mourra jamais.

Crois-tu cela ? »

Elle répondit :

« Oui, Seigneur, je le crois :

tu es le Christ, le Fils de Dieu,

tu es celui qui vient dans le monde. »



Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie,

et lui dit tout bas :

« Le Maître est là, il t’appelle. »

Marie, dès qu’elle l’entendit,

se leva rapidement et alla rejoindre Jésus.

Il n’était pas encore entré dans le village,

mais il se trouvait toujours à l’endroit où Marthe l’avait rencontré.

Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie

et la réconfortaient,

la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent ;

ils pensaient qu’elle allait au tombeau pour y pleurer.

Marie arriva à l’endroit où se trouvait Jésus.

Dès qu’elle le vit,

elle se jeta à ses pieds et lui dit :

« Seigneur, si tu avais été ici,

mon frère ne serait pas mort. »

Quand il vit qu’elle pleurait,

et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi,

Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé,

et il demanda :

« Où l’avez-vous déposé ? »

Ils lui répondirent :

« Seigneur, viens, et vois. »

Alors Jésus se mit à pleurer.

Les Juifs disaient :

« Voyez comme il l’aimait ! »

Mais certains d’entre eux dirent :

« Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugl