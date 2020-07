Messe de la Consolation

Vincent Jordy a célébré une messe de consolation en la fête de St Pierre et St Paul lundi 29 juin 2020.

Consolation de ceux qui ont vécu durement le confinement,

ceux qui ont été touchés par la maladie,

ceux qui ont été victimes du virus, ceux qui en sont morts, parfois dans la solitude,

ceux qui sont endeuillés et qui n’ont pas pu accompagner leur proche dans cette épreuve,

ceux qui ont mal vécu l’isolement du confinement, ceux qui sont restés seuls dans les Ehpad, les résidences seniors, ou dans les quartiers,

les jeunes qui auront vécu des pertes de repères en cette période sans école ni fac,

les familles qui ont traversé cette période comme une épreuve déchirante

ceux qui vivent difficilement l’après-confinement ceux qui subissent le contrecoup économique et social de la crise…



Consolation pour se confier au Seigneur miséricordieux par l’intercession les deux « colonnes de l’Église » que sont St Pierre et St Paul.

Monseigneur Jordy souhaite ainsi marquer la fin de cette période avant la dispersion de l’été, et annoncer les propositions de célébrations et rencontres de consolation qui seront organisées dans tous les doyennés et les paroisses à la rentrée prochaine.

Pour cette célébration, il sera entouré des chanoines, du conseil épiscopal et des doyens. Ils porteront ensemble les intentions de tous les fidèles du diocèse, le diocèse de St Martin.