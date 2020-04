Messe des Rameaux et du Carême de partage 2020 pour Haïti

Ensemble, soutenons Haïti, pour la Terre tourne plus juste !

RCF et Entraide et Fraternité (Jean-Yves Buron) co-animent cette célébration anticipée du dimanche des Rameaux retransmise en direct depuis les studios de RCF Liège en bord de Meuse.

Temps forts incontournables de ce grand mouvement de solidarité d’Église, les collectes du Carême de partage ont lieu dans les paroisses les 4e et 6e dimanches du Carême.

www.entraide.be - Vos dons sur BE68 0000 0000 3434 - Déductions fiscales.

Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

Entrée messianique (Mt 21,1) : Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation,

1ère lecture : « Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu » (Is 50, 4-7)

Ps 21 Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?

Ph 2,6 : « Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.

Evangile Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 26, 14 – 27, 66) : Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom.

Textes complets: https://www.aelf.org/2020-04-05/romain/messe