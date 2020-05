Messe du 13 mai, Fêtes de saint Servais et de ND de Fatima

MESSE DU 13 MAI 2020 RCF Fabrice de saint Moulin

En ce 13 mai, nous célébrons la mémoire de Notre-Dame de Fatima, apparue pour la première fois le

13 mai 1917 à trois petits bergers. En pleine guerre, son message fut celui de la conversion et de la

prière. C’est à N-D de Fatima que le pape saint Jean-Paul II offrit dans les années 80 la balle qui aurait

dû l’assassiner le 13 mai 1981 (il y a 39 ans) et qui, d’après lui, avait été mystérieusement déviée. Elle

se trouve insérée dans la couronne de la Vierge à Fatima. Nous prierons spécialement Marie en ce

mois de mai.

Mais le 13 mai est aussi la fête de saint Servais. Pour certains, c’est seulement le 3 ème saint de glace

après saint Mamert (11 mai), saint Pancrace (12 mai) et saint Servais le 13 mai. Des saints

météorologiques puisqu’une fois ces dates passées, on n’a plus grand-chose à craindre des gelées

nocturnes ! Pour nous, dans le diocèse de Liège, saint Servais est surtout le premier évêque connu de

Belgique et de notre diocèse ! Notre évêque Jean-Pierre Delville est le 92 ème évêque, Servais étant le

premier de la liste ! C’est donc le premier évangélisateur connu de notre région. Il a été évêque des

Tongres vers 359, a participé à des conciles et a combattu l’arianisme qui niait la divinité du Christ et

enfin il a déplacé le siège épiscopal de Tongres à Maastricht où il est enterré. Nous le prierons pour

notre diocèse et notre évêque.

Lectures du jour propres à la fête de St Servais

1è lecture : « Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite en nous. » 2 Tm 1, 13

Psaume 88: L'amour du Seigneur, sans fin je le chante ; ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge.

Evangile : "Jésus les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité" Lc 10, 1-9