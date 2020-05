Lectures du jour: https://www.aelf.org/2020-05-17/romain/messe

1è lecture : « Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint » Ac 8, 5

Psaume 65 : Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !

2è lecture : « Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans l’esprit, il a reçu la vie » 1 P 3, 15

Evangile : « Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous » Jn 14, 15