Messe du 4ème dimanche de Pâques-Journée Mondiale de prière pour les Vocations

Feuille des chants



SI LE PERE VOUS APPELLE - Didier Rimaud, Jacques Berthier

Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,

A conduire son troupeau, bienheureux êtes-vous !

Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière

Pour trouver la vérité, bienheureux êtes-vous !

Si l'Église vous appelle à semer avec patience

Pour que lève un blé nouveau, bienheureux êtes-vous !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !

Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !

Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu !



PRIERE PENITENTIELLE - messe de la Trinité

Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père,

Tu viens illuminer les ténèbres de nos coeurs, prends pitié !

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.

O Christ, Verbe fait chair de notre chair,

Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié !

O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous, O Christ, prends pitié.

Seigneur, élevé dans la gloire,

Tu répands en nos coeurs l’eau vive de l’Esprit, prends pitié !

Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié.



GLOIRE A DIEU - messe des Pèlerins

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.

Gloria Gloria Gloria Gloria

Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,

Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire.

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ,

Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.

Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,

Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ,

Avec le Saint-Esprit, dans la gloire

de Dieu le Père. Amen.



PSAUME 22

R/ LE SEIGNEUR EST MON BERGER, RIEN NE SAURAIT ME MANQUER

1-Le Seigneur est mon berger :

je ne manque de rien.

Sur des prés d’herbe fraîche,

il me fait reposer.

2-Il me mène vers les eaux tranquilles

et me fait revivre ;

il me conduit par le juste chemin

pour l’honneur de son nom.

3-Si je traverse les ravins de la mort,

je ne crains aucun mal,

car tu es avec moi :

ton bâton me guide et me rassure.

4-Tu prépares la table pour moi

devant mes ennemis ;

tu répands le parfum sur ma tête,

ma coupe est débordante.

5-Grâce et bonheur m’accompagnent

tous les jours de ma vie ;

j’habiterai la maison du Seigneur

pour la durée de mes jours.



ALLELUIA - messe Saint Michel

ALLELUIA ALLELUIA ALLELUIA, ALLELUIA ALLELUIA ! (bis)

Je suis le bon Pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me connaissent.



PRIERE UNIVERSELLE

R/ O CHRIST RESSUSCITE, EXAUCE-NOUS !

Nous te rendons grâce Seigneur pour les couples qui, dans le sacrement du mariage, sont les signes du

Dieu de l’Alliance.

Bénis tous les époux, entoure-les de ta grâce, afin que leur amour porte du fruit et qu’ils soient

signes d’un monde à construire dans la réciprocité de l’amour.

Nous te rendons grâce pour les diacres. Ces hommes ont accepté de conjuguer vie professionnelle,

engagement familial et ministère ordonné pour être les signes du Christ Serviteur.

Fais-nous accueillir leur témoignage d’une vie interrogée par l’Évangile qu’ils ont mission

d’annoncer, notamment dans le service des plus pauvres.

Nous te rendons grâce pour tous les évangélisateurs et missionnaires, ceux et celles qui ont accepté

de se déplacer vers un autre pays, mais surtout d’opérer un déplacement à l’intérieur d’eux-mêmes

pour rejoindre d’autres peuples, d’autres cultures, d’autres Églises.

Suscite en nous une même attitude de dialogue et d’annonce, et que soient toujours plus nombreux

ceux qui portent ainsi la Bonne Nouvelle.

Nous te rendons grâce pour les prêtres. Ils sont parmi nous les signes du Christ Pasteur. Ils rassemblent

et appellent à témoigner de la Bonne Nouvelle :

Que ton Esprit suscite aujourd’hui dans l’Église les prêtres dont le monde a besoin pour servir à la

prière et à l’eucharistie et pour annoncer l’Évangile du Christ.

Nous te rendons grâce pour tant d’hommes et de femmes qui ont accepté, à travers la vie consacrée,

de vivre l’Évangile avec d’autres, au coeur d’une existence fraternelle pour l’annonce du Royaume.

Dirige au long de leur marche vers toi ceux que tu appelles à ne chercher que ton Royaume : qu’en

renonçant à eux-mêmes pour suivre le Christ humble et pauvre, ils se dévouent à ton service et à

celui de leurs frères.



OFFERTOIRE - TAIZE

SANCTUS Messe du Frat G41-55

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint notre Dieu. (bis)

Tu es le Dieu de l’univers,

Ciel et terre sont remplis de ta gloire.

Hosanna au plus haut des cieux !

Hosanna au plus haut des cieux !

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.

Hosanna au plus haut des cieux !

Hosanna au plus haut des cieux !



ANAMNESE - Messe du Frat G41-55

Proclamons le mystère de la foi

Tu étais mort, tu es vivant,

Notre Sauveur et notre Dieu (bis)

Tu reviendras nous t’attendons

Notre Sauveur et notre Dieu (bis)



AGNUS DEI - Messe du Frat G41-55

1-Agneau de Dieu, libérateur Ô prends pitié de nous (bis)

2-Agneau de Dieu, livré pour nous Ô prends pitié de nous (bis)

3-Agneau de Dieu, vainqueur du mal Ô donne-nous la paix ! (bis)

COMMUNION - Communauté de l’Emmanuel

1- Je vous ai choisis, je vous ai établis

Pour que vous alliez et viviez de ma vie.

Demeurez en moi, vous porterez du fruit,

Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon coeur transpercés,

Accueillez la vie que l´Amour veut donner.

Ayez foi en moi, je suis ressuscité,

Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix,

Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.

Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,

Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4. Consolez mon peuple, je suis son berger.

Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.

Ayez pour vos frères la tendresse du Père,

Demeurez près de moi, alors vous vivrez !



ECOUTE TON DIEU T’APPELLE - Frère Jean-Baptiste du Jonchay

Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » !

Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :

Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !

1. Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l'humble prière découvre sa joie,

Cherche sa présence au milieu de l'église ! De lui seul jaillit la plénitude.

2. En toutes les oeuvres d'amour et de vie, Porte témoignage au feu de l'Esprit,

Proclame à tes frères l'évangile de la paix ! Ne crains pas il fait route avec toi.