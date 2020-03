Messe privée du 14 mars à 17h

Une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle » (Jn 4, 5-42) Messe privée du 3eme dimanche de carême en direct de RCF avec Mgr Jean-Pierre DELVILLE et le doyen de Liège Jean-Pierre PIRE, samedi 14 mars 17H00. Facebook live, RCF en FM et en DAB+ ou l'app RCF. Evangile de la Samaritaine : extrait : Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle.