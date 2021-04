Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

Jésus disait aux foules :

« Personne ne peut venir à moi,

si le Père qui m’a envoyé ne l’attire,

et moi, je le ressusciterai au dernier jour.

Il est écrit dans les prophètes :

Ils seront tous instruits par Dieu lui-même.

Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement

vient à moi.

Certes, personne n’a jamais vu le Père,

sinon celui qui vient de Dieu :

celui- là seul a vu le Père.

Amen, amen, je vous le dis :

il a la vie éternelle, celui qui croit.

Moi, je suis le pain de la vie.

Au désert, vos pères ont mangé la manne,

et ils sont morts ;

mais le pain qui descend du ciel

est tel que celui qui en mange ne mourra pas.

Moi, je suis le pain vivant,

qui est descendu du ciel :

si quelqu’un mange de ce pain,

il vivra éternellement.

Le pain que je donnerai, c’est ma chair,

donnée pour la vie du monde. »