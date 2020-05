Ne pas avoir peur, s'abandonner au Seigneur en toute confiance

Pour toute la durée du confinement, et jusqu'au 29 mai, RCF retransmet tous les soirs de 20h30 à 21h un temps de prière en DIRECT de la communauté de Taizé. Le déroulement complet de la prière est disponible sur le site de Taizé.

CONFIEZ VOS INTENTIONS DE PRIÈRE AUX FRÈRES DE TAIZÉ - Les auditeurs de RCF sont invités à faire part de leurs intentions de prière, dont certaines pourront être lues à l'antenne. Toutes seront portées dans la prière par les frères de Taizé. Vous pouvez adresser vos ntentions à auditeur@rcf.fr

méditation de Frère Benoît

Ésaïe dit: Ainsi m’a parlé le Seigneur lorsque sa main m’a saisi: «Tu ne redouteras pas ce que redoutent les gens, et tu ne seras pas terrifié. C’est moi que tu tiendras pour saint.» Is 8,11-18

Souvent, il est frappant ces jours d’entendre certains versets de la Parole de Dieu qui semblent tellement en résonance avec les épreuves et les angoisses du moment. Il faut savoir que les versets que nous entendons soir après soir – on les trouve en ligne sur le site de Taizé – ont été choisis il y a des mois, bien avant la crise pandémique et les mesures de confinement.Ce soir, le passage est tiré du prophète Ésaïe : Ainsi m’a parlé le Seigneur lorsque sa main m’a saisi : "Tu ne redouteras pas ce que redoutent les gens, et tu ne seras pas terrifié." L’appel de Dieu à ne pas avoir peur est un grand classique biblique : il revient plusieurs centaines de fois sous différentes formes. Ici, il s’agit d’une exhortation précise car Dieu semble souligner une différence venant de la foi.

"Lorsque sa main m’a saisi" : cela pourrait correspondre au moment où le prophète, dans sa vie et son expérience personnelle, a découvert qu’il peut vraiment s’abandonner au Seigneur en toute confiance. C’est donc un enseignement qui vaut pour lui, mais aussi à leur tour pour les croyants qui acceptent de placer leur confiance en un Autre qu’eux-mêmes. Et le verset 12 ajoute : "Ne parlez pas de complot chaque fois que ces gens parlent de complot. N’ayez pas peur de ce qui leur fait peur." (traduction Parole de Vie) En ces temps où tant de peurs sont exploitées et où les théories du complot fleurissent si aisément, il est bon de relire cette exhortation comme un puissant rappel : en Dieu, notre confiance.

Et pourtant, le peuple avait apparemment de bonnes raisons d’avoir peur. En apprenant l’alliance d’Israël et de la Syrie, tous avaient tremblé, agités "comme les arbres de la forêt sont agités par le vent" (Ésaïe 7,2). Le prophète ne s’en émeut pourtant pas, car il ne peut y avoir d’alliance dangereuse quand le Seigneur manifeste sa présence. Ce même verset est cité dans la première lettre de Pierre : "Qui vous fera du mal si vous êtes pleins de zèle pour le bien ? (…) N’ayez aucune crainte des autres et ne vous laissez pas troubler." (1P 3,13-14). On voit qu’il ne s’agit pas simplement de ne pas avoir peur, ce qui pourrait sembler bien difficile à dire dans le contexte qui est le nôtre, mais bien plutôt d’apprendre à garder confiance.

Ces jours, on en trouve bien des exemples dans les témoignages que nous recevons de la part de personnes qui ont actuellement des professions très exposées, en particulier les soignants, médecins, tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Leur peur est très légitime et on ne peut guère s’imaginer, de l’extérieur, ce qu’impliquent la crainte de la contamination et cette vigilance de tous les instants.

Ce soir, le signe d’espérance nous est donné par Anja, qui travaille dans le nord de l’Allemagne comme accompagnatrice spirituelle en hôpital. Elle écrit : "Hier soir, en montant dans ma voiture, mon premier mouvement a été de me joindre à la prière en ligne. Et ainsi, j’ai pu rentrer chez moi étant accompagnée après une journée de travail intense à l’hôpital. J’avais allumé mon portable au moment du silence. La journée avait été très remplie. Dans ma tête, il y avait un tourbillon de pensées qui allaient dans tous les sens. Et tout d’un coup, c’était comme si le silence enveloppait mon âme. C’était une bénédiction, surtout hier."