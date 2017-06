"Nous ne sommes pas déconnectées du monde, pas du tout!" Les religieuses de la congrégation Notre-Dame du Calvaire fêtent leurs 400 ans cette année. Quel est le sens de la vie religieuse au XXIè siècle? Pour beaucoup il est difficile de concevoir que certains renoncent à faire carrière ou à fonder une famille. Ne rien préférer à l'amour du Christ, et mettre la prière au cœur de sa vie, qu'est-ce que ça apporte? Sœur Hallel-Marie est entrée au monastère de Bouzy-La-Forêt (Loiret) en 1984. Celle dont le nom qu'elle a reçu signifie "Louange en Marie", guide notre "Halte spirituelle" de la semaine. Elle puise dans ses années de vie monastique pour nous aider à mettre Dieu au centre de notre vie.



"Chaque jour, s'éveiller avec la certitude que Dieu a une parole pour soi aujourd'hui"

savons-nous écouter?

Très jeune, sr. Hallel-Marie n'avait qu'une certitude: "Le désir de faire ce que le Seigneur attendait." Dans le secret, et l'intimité de la prière, elle demandait à Dieu "Qu'attends-tu de moi?". Il lui a fallu attendre et espérer une réponse. Mais même aujourd'hui, après plusieurs années de vie bénédictine, elle mène une vie "à l'écoute de la Parole de Dieu." L'écoute, c'est le premier mot de la règle de saint Benoît.

À la fois passivité et activité, l'écoute est aussi une mise en mouvement. "Tout le corps participe de l'écoute." À l'église, dans sa prière quotidienne ou devant un beau paysage, on peut entendre une parole qui nous est adressée en particulier. Pour sr. Hallel-Marie il s'agit chaque jour, de "s'éveiller avec la certitude que Dieu a une parole pour soi aujourd'hui".



avons-nous le cœur ouvert à l'autre?

Si le terme "combat spirituel" peut en effrayer plus d'un, Sr. Hallel-Marie nous parle en termes simples de l'ouverture du cœur. Si l'on a des relations conflictuelles avec quelqu'un, "c'est d'abord en soi qu'il faut regarder", dit-elle. Car "ce que l'on n'accepte pas chez l'autre c'est ce que l'on n'accepte pas en soi-même". Est-on toujours paisible, disponible intérieurement à l'autre? "Si l'on est disponible, vraiment dans l'Esprit saint, paisible, on accepte plus facilement un mot de travers, ou un reproche."



"Nos racines sont plongées dans le cœur de Dieu, c'est-à-dire dans un amour fou"

sommes-nous enracinés dans l'amour?

"S'enraciner dans le Christ, c'est découvrir que nous sommes plus que ce que nous voulons être." Né d'un homme et d'une femme, nous sommes "de Dieu, nous allons vers Dieu". Si l'on dit que nos racines sont plongées dans le cœur de Dieu, c'est que nous puisons dans "un amour fou, un amour infini d'un Dieu qui nous donne sa vie au jour le jour".