Neuvaine à Saint Martin 1/9

Notre diocèse vit dans le dynamisme de l’Esprit Saint. En son sein chaque chrétien reçoit un appel.



1 Samuel 3,1-8

01 Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du prêtre Éli. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là, et la vision, peu répandue.

02 Un jour, Éli était couché à sa place habituelle – sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir.

03 La lampe de Dieu n’était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où se trouvait l’arche de Dieu.

04 Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! »

05 Il courut vers le prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher.

06 De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. »

07 Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée.

08 De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant,



L’appel de Dieu survient dans la modestie du quotidien. Dieu appelle par le nom (Samuel= celui qui a été demandé à Dieu). L’appel de Dieu dans la Bible est d’abord vécu comme un évènement personnel sinon intime. Le Croyant entend directement l’appel de son nom qui résonne en lui et sollicite une réponse libre. Lorsque Dieu appelle, il a un projet pour les hommes. L’appel après avoir été entendu, demande à être vérifié comme vrai et hors de toute subjectivité. Les médiations interviennent alors qui vont permettre d’interpréter cet appel par rapport à la mission qu’il annonce. C’est ainsi que le petit Samuel a besoin de l’expérience du grand prêtre Eli pour décoder cet appel mystérieux qu’il a entendu dans son sommeil. Tout comme Samuel l’appelé est invité à la confiance, le Seigneur ne le laissera jamais totalement seul, il sera toujours à ses côtés. Hommes et femmes, jeunes ou aînés, nous sommes tous appelés et cette diversité des appels de Dieu constitue la richesse de l’Eglise. Créés à l’image de Dieu nous sommes tous dignes de l’appel, dignes d’être aimés pour ce que nous sommes, chacun a sa place incomparable à d’autres.



Saint Martin,

Toi qui as parcouru les routes d’Europe,

Toi qui as vécu à la suite de Jésus en vrai disciple

Toi qui as partagé ton manteau avec un pauvre par amour du Christ,

Toi qui nous aides à reconnaître son visage en toute personne pour servir et aimer,

Toi qui as lutté contre le mal et qui es passé sur la terre en faisant le bien, intercède pour nous lors des temps difficiles,

Protège-nous lors des temps de détresse,

Donne-nous d’être persévérants et de garder la paix dans les épreuves

Sois notre protecteur et conduis-nous sur le chemin de la vie éternelle