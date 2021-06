Neuvaine à Saint Martin 2/9

Notre diocèse vit dans le dynamisme de l’Esprit Saint. En son sein chaque chrétien est appelé à une conversion.



Mt 9

13 Allez apprendre ce que signifie : Je veux la miséricorde, non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. »

14 Alors les disciples de Jean le Baptiste s’approchent de Jésus en disant : « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ? »

15 Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l’Époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l’Époux leur sera enlevé ; alors ils jeûneront.

16 Et personne ne pose une pièce d’étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement, et la déchirure s’agrandit.

17 Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres ; autrement, les outres éclatent, le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le tout se conserve. »



Avec cette comparaison de l’époux, Jésus montre sa miséricorde. Les disciples sont les membres de l’Eglise primitive, Jésus en est l’époux et les disciples sont les invités de la noce. Les disciples ont besoin que l’on ait pour eux de la condescendance, qu’on ne les accable pas. Ce n’est plus le temps de se crisper sur des pratiques mais d’accorder son cœur à la nouveauté de la situation. Notre Eglise est aussi l’épouse du Christ Ressuscité et comme les disciples, nous avons tous des périodes dans notre vie où nous sommes en contact puis une seconde période où il n’y a plus de contact, des périodes de joie et des périodes de désert. Les deux sont nécessaires pour que surgisse la nouveauté, tout change en nous, un peu comme le vin et l’outre. Tout cela se fait dans la durée, un cheminement qui permet de recevoir autrement la Parole qui est adressée. Nous nous rapportons autrement à notre vie, nous considérons autrement ce qui est arrivé. A travers les pleins et les creux, les réussites et les échecs, une Parole nous appelle à entrer dans une vie nouvelle. Suivre Jésus ce n’est pas dire « je suis pécheur, Dieu ne voudra pas de moi », c’est justement parce que nous sommes pécheurs que Dieu vient vers nous, il vient nous chercher au milieu même de notre péché. La vie chrétienne est une conversion permanente. L’Eglise est là pour nous le rappeler, nous accompagner dans nos changements de cap et nous faire goûter la miséricorde.



Saint Martin,

Toi qui as parcouru les routes d’Europe,

Toi qui as vécu à la suite de Jésus en vrai disciple

Toi qui as partagé ton manteau avec un pauvre par amour du Christ,

Toi qui nous aides à reconnaître son visage en toute personne pour servir et aimer,

Toi qui as lutté contre le mal et qui es passé sur la terre en faisant le bien, intercède pour nous lors des temps difficiles,

Protège-nous lors des temps de détresse,

Donne-nous d’être persévérants et de garder la paix dans les épreuves

Sois notre protecteur et conduis-nous sur le chemin de la vie éternelle