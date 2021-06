Neuvaine à Saint Martin 3/9

Notre diocèse vit dans le dynamisme de l’Esprit Saint en son sein chaque chrétien est appelé à vivre la communion.



Jn 13

34 Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres.

35 À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. »





Maintenant que Jésus allait les quitter, les disciples auraient à agir les uns envers les autres avec l’amour dont ils avaient eu le modèle. En quoi ce commandement est-il nouveau ? Il l’est dans son essence même car Jésus l’accomplit dans le cœur de ses disciples par l’amour dont ils les a aimés. Tout comme il le fait dans le cœur des croyants par l’amour dont il aime son Eglise. C’est dans le « comme » que se comprend cette parole. Elle nous conduit sur un chemin spirituel qui ouvre à la grâce. Cet amour est la marque de la présence divine et devient un témoignage pour le monde. C’est pourquoi soyons conscients de ce royaume qui nous est confié, de nos responsabilités pour le faire advenir dans la communion, l’amour doit marquer la communauté chrétienne. La gloire de Dieu est présente dans l’Eglise lorsque l’amour du prochain est visible et que nous puisons cet amour dans la communion au corps du Christ.





Saint Martin,

Toi qui as parcouru les routes d’Europe,

Toi qui as vécu à la suite de Jésus en vrai disciple

Toi qui as partagé ton manteau avec un pauvre par amour du Christ,

Toi qui nous aides à reconnaître son visage en toute personne pour servir et aimer,

Toi qui as lutté contre le mal et qui es passé sur la terre en faisant le bien, intercède pour nous lors des temps difficiles,

Protège-nous lors des temps de détresse,

Donne-nous d’être persévérants et de garder la paix dans les épreuves

Sois notre protecteur et conduis-nous sur le chemin de la vie éternelle