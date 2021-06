Neuvaine à Saint Martin 4/9

Notre diocèse vit dans le dynamisme de l’Esprit Saint en son sein chaque chrétien est invité à la prière.



Mt 6

05 Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense.

06 Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra.

07 Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens : ils s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés.

08 Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l’ayez demandé.



Ces propos de Jésus peuvent nous paraître excessifs et pourtant la prière est une relation intime qui ne peut être soumise à l’appréciation d’une personne extérieure. Une vraie relation avec quelqu’un qu’on aime est faite de paroles, de gestes, de silence. Quel est donc le lieu secret dont parle Jésus ? C’est le lieu où tout ce qui vient du dehors, les joies, les peines, les projets, les échecs n’entrent pas. Ce qui encombre notre existence à juste titre mais que nous laissons dehors au moment de la prière. Ce n’est pas forcément simple de quitter ce qui est accessoire à notre vie, pour nous recentrer sur l’essentiel. Souvent nous faisons l’inverse, comme si c’était la prière, la relation avec Dieu, qui étaient accessoires à tout le reste. Dieu nous regarde tels que nous sommes, ses enfants bien aimés et il sait ce dont nous avons besoin et nous donne sa grâce. Il ne faut pas faire de contre sens, le secret demandé n’est pas un appel à être solitaire, mais le signe d’une communion profonde avec les plus fragiles. Nous sommes invités à agir dans le secret mais non pas seul et une communauté de foi est un véritable soutien lorsque nous cherchons à vivre quelque chose de profond.



Saint Martin,

Toi qui as parcouru les routes d’Europe,

Toi qui as vécu à la suite de Jésus en vrai disciple

Toi qui as partagé ton manteau avec un pauvre par amour du Christ,

Toi qui nous aides à reconnaître son visage en toute personne pour servir et aimer,

Toi qui as lutté contre le mal et qui es passé sur la terre en faisant le bien, intercède pour nous lors des temps difficiles,

Protège-nous lors des temps de détresse,

Donne-nous d’être persévérants et de garder la paix dans les épreuves

Sois notre protecteur et conduis-nous sur le chemin de la vie éternelle