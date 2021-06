Neuvaine à Saint Martin 5/9

Notre diocèse vit dans le dynamisme de l’Esprit Saint. En son sein chaque chrétien doit choisir une vie évangélique.



Ep 4

01 Moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d’une manière digne de votre vocation :

02 ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ;

03 ayez soin de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix.



St Paul nous le dit : notre responsabilité est en rapport avec tout ce que Dieu nous donne, ce que nous avons reçu et ce à quoi il nous destine : en un mot notre vocation. Une vie digne de notre vocation repose sur cinq piliers ou vertus : l’humilité, la douceur, la patience, la tolérance et l’amour.

L’Eglise n’est pas toujours le lieu où tout se passe à la perfection mais c’est en elle que l’on apprend à vivre ensemble, à aimer malgré les différences. C’est ce qui en fait sa beauté et sa complexité. L’humilité s’oppose à l’orgueil qui provoque les discordes. L’humilité authentique est celle du Christ qui s’est humilié pour devenir serviteur. La douceur va de pair avec l’humilité, elle n’est en rien synonyme de faiblesse, elle est désintéressée et ne cherche pas la première place. La patience et le support mutuel vont ensemble. Supporter c’est prendre quelqu’un dans ses mains et le porter vers le haut. Pourtant si l’exaspération et l’impatience perturbent nos relations, la patience est alors une preuve d’amour. Là où font défaut ces cinq vertus aucune unité d’Eglise ne peut tenir. Maintenir l’unité de l’Eglise c’est préserver cette unité que Dieu a voulu pour l’Eglise du Christ, cette unité viens de l’unité de Dieu, nous ne créons pas l’unité, nous la conservons autant que faire se peut dans la paix que le Christ nous a laissé.



Saint Martin,

Toi qui as parcouru les routes d’Europe,

Toi qui as vécu à la suite de Jésus en vrai disciple

Toi qui as partagé ton manteau avec un pauvre par amour du Christ,

Toi qui nous aides à reconnaître son visage en toute personne pour servir et aimer,

Toi qui as lutté contre le mal et qui es passé sur la terre en faisant le bien, intercède pour nous lors des temps difficiles,

Protège-nous lors des temps de détresse,

Donne-nous d’être persévérants et de garder la paix dans les épreuves

Sois notre protecteur et conduis-nous sur le chemin de la vie éternelle