Neuvaine à Saint Martin 6/9

Notre diocèse vit dans le dynamisme de l’Esprit Saint en son sein chaque chrétien reçoit une vocation.



Psaume 138

13 C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère.

14 Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis : * étonnantes sont tes œuvres toute mon âme le sait.

15 Mes os n'étaient pas cachés pour toi * quand j'étais façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre.

16 J'étais encore inachevé, tu me voyais ; * sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit !

17 Que tes pensées sont pour moi difficiles, Dieu, que leur somme est imposante !

18 Je les compte : plus nombreuses que le sable ! Je m'éveille : je suis encore avec toi.



La vocation d’un homme est un projet divin sur toute une vie, ce psaume est le langage d’une personne à qui Dieu se révèle. Que Dieu connaisse tout de nous est une évidence puisqu’il nous a créé, « tissé » dans le sein de notre mère. La vocation est cette prise de conscience des pensées de Dieu qui déploie devant nous sa bénédiction et ses voies. Notre créateur a un projet pour chacun d’entre nous. Avec délicatesse, il nous a formé, caché, pétri, nous ne sommes pas des créatures issues du hasard. Si Dieu nous a voulu nous pouvons nous réfugier en Lui, en son amour pour nous, dans sa compréhension de ce que nous sommes. En ayant confiance car la vie a des combats, des tentations, des chutes, Dieu reste souverain. Nous pouvons retrouver chaque jour cette présence de Dieu qui protège et accompagne son enfant. Réjouissons-nous de ce projet bienveillant de Dieu qu’on appelle vocation.





Saint Martin,

Toi qui as parcouru les routes d’Europe,

Toi qui as vécu à la suite de Jésus en vrai disciple

Toi qui as partagé ton manteau avec un pauvre par amour du Christ,

Toi qui nous aides à reconnaître son visage en toute personne pour servir et aimer,

Toi qui as lutté contre le mal et qui es passé sur la terre en faisant le bien, intercède pour nous lors des temps difficiles,

Protège-nous lors des temps de détresse,

Donne-nous d’être persévérants et de garder la paix dans les épreuves

Sois notre protecteur et conduis-nous sur le chemin de la vie éternelle