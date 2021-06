Neuvaine à Saint Martin 7/9

Notre diocèse vit dans le dynamisme de l’Esprit Saint. En son sein chaque chrétien est invité à vivre la liturgie.



Hébreux 10

19 Frères, c’est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus :

20 nous avons là un chemin nouveau et vivant qu’il a inauguré en franchissant le rideau du Sanctuaire ; or, ce rideau est sa chair.

21 Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu.

22 Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure.

23 Continuons sans fléchir d’affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis.

24 Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l’amour et à bien agir.

25 Ne délaissons pas nos assemblées, comme certains en ont pris l’habitude, mais encourageons-nous, d’autant plus que vous voyez s’approcher le Jour du Seigneur.



Dans cette dernière partie de l’épître, l’auteur résume sa doctrine sous une forme concrète : il n’est plus besoin de sacrifice pour plaire et s’approcher de Dieu puisque le Christ a donné sa vie, est ressuscité et intercède pour nous dans la gloire de Dieu. Un chemin nouveau s’ouvre : l’ancienne alliance vient de disparaître. Ce n’est plus un seul prêtre qui offre le sacrifice dans le temple mais bien tous les croyants rachetés. Merveilleux privilège qui nous est donné grâce au Christ et que l’Eglise nous fait vivre, en toute liberté, dans les sacrements. C’est l’Esprit Saint qui « nous fait entrer dans le véritable sanctuaire » et nous permet ce chemin de vie : vivre les liturgies sacramentelles avec un cœur sincère c’est à dire exempt de toute défiance, de tout formalisme de toute hypocrisie. Le cœur purifié, le corps lavé par une eau pure avec une foi simple et ferme. Comment ne pas penser en écoutant ces mots à la liturgie baptismale, à la démarche de réconciliation, à nos célébrations eucharistiques ? Mais la liturgie de nos célébrations serait incomplète si nous oublions cette autre exhortation qui est d’être attentifs les uns aux autres. La communion avec Dieu n’entraîne pas un repli sur soi-même, le chrétien n’est pas destiné à recevoir de l’assemblée mais à donner, à apporter aux autres. La communion vécue entre chrétiens favorise la croissance spirituelle. Ce chemin nouveau est un chemin vivant qui ne consiste pas en symboles extérieurs, en cérémonies froides et mortes mais en une communion intime avec le Christ. Nos liturgies sont destinées à renfermer tout ce qui est nécessaire à l’affermissement des croyants.



Saint Martin,

Toi qui as parcouru les routes d’Europe,

Toi qui as vécu à la suite de Jésus en vrai disciple

Toi qui as partagé ton manteau avec un pauvre par amour du Christ,

Toi qui nous aides à reconnaître son visage en toute personne pour servir et aimer,

Toi qui as lutté contre le mal et qui es passé sur la terre en faisant le bien, intercède pour nous lors des temps difficiles,

Protège-nous lors des temps de détresse,

Donne-nous d’être persévérants et de garder la paix dans les épreuves

Sois notre protecteur et conduis-nous sur le chemin de la vie éternelle