Neuvaine à Saint Martin 8/9

Notre diocèse vit dans le dynamisme de l’Esprit Saint. En son sein chaque chrétien reçoit une mission.



Actes des apôtres 1

06 Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ? »

07 Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité.

08 Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. »



La venue du Royaume demandée par les apôtres est objet de prière persévérante et non de connaissance. C’est dans la diversité des dons que Dieu agit et ces mêmes dons mis en communion avec le Seigneur dans l’action et la prière, contribuent à la réussite de la mission. La puissance de l’Esprit Saint est le mystère au sein de chacune de nos histoires personnelles ou collectives. Nous sommes appelés au cœur même de nos activités même les plus humbles dans la perspective où elles permettent l’avènement du Royaume de Dieu ici et maintenant. Un des signes de cette activité orientée vers l’avènement du Royaume est la présence de la joie au cœur de l’activité humaine. Nous sommes un peuple en marche et Dieu nous précède toujours là où il nous envoie et où il a besoin de nous, même jusqu’aux « extrémités de la terre ». Nous recevons notre mission et, au fil du temps, nous risquons d’en perdre le sens : c’est bien dans la grâce et la force de l’Esprit que nous devons repréciser et discerner.



Saint Martin,

Toi qui as parcouru les routes d’Europe,

Toi qui as vécu à la suite de Jésus en vrai disciple

Toi qui as partagé ton manteau avec un pauvre par amour du Christ,

Toi qui nous aides à reconnaître son visage en toute personne pour servir et aimer,

Toi qui as lutté contre le mal et qui es passé sur la terre en faisant le bien, intercède pour nous lors des temps difficiles,

Protège-nous lors des temps de détresse,

Donne-nous d’être persévérants et de garder la paix dans les épreuves

Sois notre protecteur et conduis-nous sur le chemin de la vie éternelle