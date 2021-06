Neuvaine à Saint Martin 9/9

Notre diocèse vit dans le dynamisme de l’Esprit Saint. En son sein chaque chrétien est appelé au témoignage.



Ac 4

32 La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun.

33 C’est avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous.



St Luc trace ici un tableau de la vie intérieure de l’Eglise primitive qui peut faire rêver. Il y a là une certaine emphase car si les propriétés étaient à la disposition de tous, les biens n’étaient pas tous mis en commun et les versets suivants en donneront la preuve. Il n’en demeure pas moins qu’il y avait une réelle charité mise en œuvre, on pourrait même parler de « bien commun ». Nous avons, nous chrétiens du XXI° siècle, à obéir à une double exigence : rester dans le monde profane et en même temps nous détacher de ses servitudes, Jésus ne nous a-t’il pas envoyés dans le monde lors de sa prière sacerdotale en Jn 17,18 : Comme tu m’as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde..? C’est bien dans ce monde que nous avons à faire advenir le Royaume. L’Eglise primitive vivait cette vie nouvelle et en particulier la charité, cette unité de communion parlait en leur faveur. Le sujet principal de leur témoignage était la résurrection du Christ et la grâce qui reposait sur eux est bien la grâce divine. Notre témoignage n’est pas autre, il se doit d’être en relation étroite avec notre vie, la force de l’Esprit Saint agit toujours dans l’Eglise pour témoigner de la

miséricorde de Dieu.





Saint Martin,

Toi qui as parcouru les routes d’Europe,

Toi qui as vécu à la suite de Jésus en vrai disciple

Toi qui as partagé ton manteau avec un pauvre par amour du Christ,

Toi qui nous aides à reconnaître son visage en toute personne pour servir et aimer,

Toi qui as lutté contre le mal et qui es passé sur la terre en faisant le bien, intercède pour nous lors des temps difficiles,

Protège-nous lors des temps de détresse,

Donne-nous d’être persévérants et de garder la paix dans les épreuves

Sois notre protecteur et conduis-nous sur le chemin de la vie éternelle