Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l'Univers

ÉVANGILE

« Il siégera sur son trône de gloire et séparera les hommes les uns des autres» (Mt 25, 31-46)



En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire,

et tous les anges avec lui,

alors il siégera sur son trône de gloire.

Toutes les nations seront rassemblées devant lui ;

il séparera les hommes les uns des autres,

comme le berger sépare les brebis des boucs :

il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite :

'Venez, les bénis de mon Père,

recevez en héritage le Royaume

préparé pour vous depuis la fondation du monde.

Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger ;

j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ;

j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli ;

j'étais nu, et vous m'avez habillé ;

j'étais malade, et vous m'avez visité ;

j'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi !'

Alors les justes lui répondront :

'Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu...?

tu avais donc faim, et nous t'avons nourri ?

tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ?

tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli ?

tu étais nu, et nous t'avons habillé ?

tu étais malade ou en prison...

Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?'

Et le Roi leur répondra :

'Amen, je vous le dis :

chaque fois que vous l'avez fait

à l'un de ces plus petits de mes frères,

c'est à moi que vous l'avez fait.' Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche :

'Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits,

dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges.

Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger ;

j'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire ;

j'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli ;

j'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé ;

j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité.'

Alors ils répondront, eux aussi :

'Seigneur, quand t'avons-nous vu

avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison,

sans nous mettre à ton service ?'

Il leur répondra :

'Amen, je vous le dis :

chaque fois que vous ne l'avez pas fait

à l'un de ces plus petits,

c'est à moi que vous ne l'avez pas fait.' Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel,

et les justes, à la vie éternelle. »