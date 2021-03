Passion et mort de Jésus

Aujourd’hui, en ce Vendredi Saint, l’Eglise fait mémoire de la passion et de la mort du Christ.

Comment nos difficultés et nos épreuves peuvent-elles être en lien avec la passion et la mort du Christ ?

Comme le Christ sur la croix s’est abandonné à son Père, dans la méditation nous avons un moment qui est celui de l’expiration, où nous nous abandonnons et lâchons prise.