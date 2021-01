Paul Siwajian, pasteur évangélique arménien : « Un pont entre orient et occident »

Dans le cadre de la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens, du 18 au 24 janvier 2021, il revient sur sa définition de la foi, présente la spécificité de son Église dans le christianisme, et invite à toujours plus d'unité entre les confessions chrétiennes.

Paul Siwajian explique l'importance du pont créé entre la culture orientale et la culture occidentale grâce aux Églises évangéliques arméniennes. La mission que se donne l'Église évangélique arménienne est de s'imprégner de la Parole de Dieu afin de témoigner l'œuvre et la personne du Christ.



TEXTE BIBLIQUE

Mat 6.19-21

Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent; mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur.



PRIÈRE