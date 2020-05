Prédication Pasteur Badet - Jean 14, 15-21

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Si vous m’aimez,

vous garderez mes commandements.

Moi, je prierai le Père,

et il vous donnera un autre Défenseur

qui sera pour toujours avec vous :

l’Esprit de vérité,

lui que le monde ne peut recevoir,

car il ne le voit pas et ne le connaît pas ;

vous, vous le connaissez,

car il demeure auprès de vous,

et il sera en vous.

Je ne vous laisserai pas orphelins,

je reviens vers vous.

D’ici peu de temps, le monde ne me verra plus,

mais vous, vous me verrez vivant,

et vous vivrez aussi.

En ce jour-là, vous reconnaîtrez

que je suis en mon Père,

que vous êtes en moi,

et moi en vous.

Celui qui reçoit mes commandements et les garde,

c’est celui-là qui m’aime ;

et celui qui m’aime

sera aimé de mon Père ;

moi aussi, je l’aimerai,

et je me manifesterai à lui. »