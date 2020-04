Prédication Pasteur Badet - Matthieu 21, 1-11

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem,

arrivèrent en vue de Bethphagé,

sur les pentes du mont des Oliviers.

Alors Jésus envoya deux disciples

en leur disant :

« Allez au village qui est en face de vous ;

vous trouverez aussitôt une ânesse attachée

et son petit avec elle.

Détachez-les et amenez-les moi.

Et si l’on vous dit quelque chose,

vous répondrez :

‘Le Seigneur en a besoin’.

Et aussitôt on les laissera partir. »

Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète :

Dites à la fille de Sion :

Voici ton roi qui vient vers toi,

plein de douceur,

monté sur une ânesse et un petit âne,

le petit d’une bête de somme.

Les disciples partirent

et firent ce que Jésus leur avait ordonné.

Ils amenèrent l’ânesse et son petit,

disposèrent sur eux leurs manteaux,

et Jésus s’assit dessus.

Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ;

d’autres coupaient des branches aux arbres

et en jonchaient la route.

Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient

criaient :

« Hosanna au fils de David !

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

Hosanna au plus haut des cieux ! »

Comme Jésus entrait à Jérusalem,

toute la ville fut en proie à l’agitation,

et disait :

« Qui est cet homme ? »

Et les foules répondaient :

« C’est le prophète Jésus,

de Nazareth en Galilée. »