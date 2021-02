En ce temps-là,

les disciples avaient oublié d’emporter des pains ;

ils n’avaient qu’un seul pain avec eux dans la barque.

Or Jésus leur faisait cette recommandation :

« Attention ! Prenez garde au levain des pharisiens

et au levain d’Hérode ! »

Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pains.

Jésus s’en rend compte et leur dit :

« Pourquoi discutez- vous sur ce manque de pains ?

Vous ne saisissez pas ? Vous ne comprenez pas encore ?

Vous avez le cœur endurci ?

Vous avez des yeux et vous ne voyez pas,

vous avez des oreilles et vous n’entendez pas !

Vous ne vous rappelez pas ?

Quand j’ai rompu les cinq pains pour cinq mille personnes,

combien avez-vous ramassé

de paniers pleins de morceaux ? »

Ils lui répondirent :

« Douze.

– Et quand j’en ai rompu sept pour quatre mille,

combien avez-vous rempli de corbeilles

en ramassant les morceaux ? »

Ils lui répondirent :

« Sept. »

Il leur disait :

« Vous ne comprenez pas encore ? »