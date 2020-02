Prier avec la Maîtrise de la Cathédrale - 18 mars 2020 à 15:30

tous les mercredi à 15h30

Depuis le 5 novembre 2019, la Maîtrise de la Cathédrale a repris l'animation d’un office vespéral chaque mardi en période scolaire de 17h à 17h30 dans la crypte de la Cathédrale. Ce temps de prière en fin de journée est composé de chants d'assemblée, de prières, de lectures, et de motets. Cette proposition permet à tous ceux qui le souhaitent • de vivre une parenthèse de calme et d'harmonie au cœur de la semaine, • de prendre un peu de temps pour se recueillir, • écouter la Parole de Dieu, • prier et chanter avec les jeunes choristes de la Maîtrise. "Que ma prière vers toi, Seigneur, s'élève comme l'encens, et mes mains devant toi, comme l'offrande du soir."