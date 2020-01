Prier avec les aumoneries d'hopitaux protestantes

Michel Weckel est pasteur de l’Union des Eglises protestantes d’Alsace et de Lorraine, aumônier au sein de l’hôpital civil de Strasbourg. Il nous propose une réflexion sur la foi.



Le temps de prière est animé par Aline Guerrier, pasteure et aumônier à l’hôpital de Saverne et Sandra Zurcher Droit, pasteure et aumônier à l’hôpital de Hautepierre et au CMCO.