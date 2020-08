Prier avec son corps

Longtemps le corps a été mis de côté dans la tradition chrétienne occidentale. Pour Annick Chéreau, "le corps n'était pas vu comme une aide, un chemin qui permette d'unifier la personne dans sa relation à Dieu. Or, on ne prie pas Dieu qu'avec sa tête..." Elle a publié avec Pierre Milcent "Le corps, un chemin de prière" (éd. Tallandier). L'enjeu de la réflexion qu'elle propose, c'est avant tout de sortir de la relation binaire corps / esprit, l'un détaché de l'autre.

"Respecter le corps, le prendre en compte, c'est expérimenter le don de Dieu"

À l'école de thérèse d'avila et de saint jean de la croix

Annick Chéreau se réfère à sainte Thérèse d'Avila, qui invite à "recevoir la grâce", ou encore à saint Jean de la Croix qui déclare "contempler c'est recevoir". Une tradition qui évoque l'accueil, l'ouverture, la confiance. "La démarche d'intériorité se fait à partir du corps", souligne Annick Chéreau. "Il faut se recentrer sur le corps tel qu'il est au moment donné. Ainsi, l'activité mentale est moins perturbée et plus à même de se tourner vers Dieu".

Laisser faire Dieu en soi

"Laisser faire Dieu, c'est être dans la confiance." Pour s'ouvrir à lui, on peut utiliser la respiration : "Quand on prend conscience de cette ouverture, on choisit d'associer à l'ouverture du corps une ouverture spirituelle. La respiration est un réflexe d'habitude, or là on prend conscience des muscles inspiratoires et expiratoires, on prend conscience des différents étages de respiration."

Lier une activité physique avec une présence spirituelle, ce n'est pas forcément une évidence. "Dieu nous fait percevoir ce lien. Dans une démarche de foi, on peut accepter que la respiration symbolise quelque chose, une expérience à vivre dans l'orientation vers Dieu. Elle a un aspect mystérieux, elle se fait d'elle-même, c'est un don. On expérimente la relation entre l'homme et Dieu, de façon sensible, avec la certitude de sa présence".

Unifier l'être

Se réapproprier son corps, c'est l'habiter à nouveau. Souvent, nous sommes pris dans les sollicitations du monde extérieur, on oublie d'habiter son corps et son être, on ne le respecte plus, n'y fait plus attention. Pourtant, il faut accepter également ses limites, dans une démarche d'humilité. On est confrontés aux difficultés des postures, à la fatigue. "Nous sommes des créatures limitées. DIeu nous aime comme nous sommes. Respecter le corps, le prendre en compte, c'est expérimenter le don de Dieu, en permanence".

Émission réalisée en mars 2018