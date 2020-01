Prier avec son souffle

Chaque semaine, durant une demi-heure, nous vous emmenons dans l’art d’être présent à Dieu et à soi, dans l’instant présent, pleinement dans son corps et dans son souffle.



C’est un art pleinement chrétien même s’il sait tirer parti de ce que peuvent nous apporter certaines traditions telles que le yoga indien ou l’assise zen. « Tout est à vous, mais vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu » écrit St Paul dans sa lettre aux Corinthiens 3, 22-23. La première mondialisation au temps de l’Empire romain a permis aux juifs et aux chrétiens de s’enrichir de l’apport de la philosophie grecque, La mondialisation actuelle, permet aux chrétiens de s’enrichir de l’apport de l’Asie. Aussi, je vous propose d’entrer directement dans cet art avec un maître contemporain. Il s’agit du Père Jean Michel DUMORTIER, carme