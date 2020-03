Prière de Taizé: Dieu nous invite à entrer dans le temps de son immense patience

À partir du mardi 17 mars et pour toute la durée du confinement, RCF retransmet tous les soirs de 20h30 à 21h un temps de prière en DIRECT de la communauté de Taizé. Le déroulement complet de la prière est disponible sur le site de Taizé.

CONFIEZ VOS INTENTIONS DE PRIÈRE AUX FRÈRES DE TAIZÉ - Les auditeurs de RCF sont invités à faire part de leurs intentions de prière, dont certaines pourront être lues à l'antenne. Toutes seront portées dans la prière par les frères de Taizé.

> Cliquez ici pour confier vos intentions de prière aux frères de Taizé

méditation de Frère benoît

"Efforcez-vous d’être trouvés dans la paix. Comprenez bien que la longue patience du Seigneur a pour but votre salut." (2 P 3, 14-18)

Cela fait maintenant deux semaines que ce temps de prière quotidienne est diffusé sur les réseaux sociaux de Taizé et sur les ondes nationales de RCF. Nous recevons beaucoup d’échos positifs qui nous encouragent et nous touchent. Depuis deux semaines, ce sont aussi des centaines d’intentions de prière qui nous été confiées à travers le site de RCF. Les frères, répartis à Taizé en différents petits foyers, ainsi que les frères vivant en fraternités ailleurs dans le monde, reçoivent ces intentions et les portent dans leur prière.

Le texte que nous avons entendu il y a un instant nous parle de paix, de patience et de salut. Trois notions qu’il est bon d’ancrer profondément en nous en ces jours de crise sanitaire, de nouvelles difficiles et d’inquiétude pour nos proches et pour le monde.

La paix, d’abord. Elle a beaucoup de dimensions mais st Pierre parle ici je crois d’être en paix avec Dieu. Non pas que lui ne soit pas en paix avec nous ! Mais plutôt une exhortation à faire tout notre possible pour que notre vie soit un reflet de son amour. Quelques versets plus haut, il est écrit : "Dieu fait preuve de patience envers vous, car il refuse que même un seul coure à sa perte."

La patience, justement. C’est un des plus beaux traits de Dieu dans sa relation avec nous, l’une de ces qualités divines pour lesquelles nous pouvons être très reconnaissants. Dans le même passage, nous lisons aussi : "Il est une chose que vous ne devez pas oublier, très chers amis : c’est que, pour le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour."

Le salut, enfin. Dieu veut le salut de tous les humains. Des générations de croyants ont grandi avec la crainte du jugement et dans la peur d’être rejetés. C’est une terrible déformation de l’espérance de la foi ! Ce que Dieu a promis, ce sont "de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera". Bien souvent, nous ne sommes pas à la hauteur et nos faiblesses, qu’elles soient personnelles ou collectives, nous tirent vers le bas et nous conduisent au péché.

C’est là que le dessein de Dieu entre en jeu, ouvrant un horizon : dessein de bonheur, et non de malheur, de vie et non de mort, selon les mots du prophète Jérémie. Considérons donc avec joie que la patience du Seigneur nous offre l’occasion d’accueillir ce salut venant de lui en cherchant de toutes nos forces à accueillir et à partager cet amour immense qui vient de lui.

Dans cette période troublée que nous traversons, il y a un rapport au temps qu’il nous faut réinventer. Le temps de la maladie, parfois fulgurante. Le temps de l’urgence sanitaire, qui oblige les soignants à faire face de manière héroïque, et celui de la réaction politique aussi. Et puis le temps du confinement, qui pour certains passe plus vite qu’ils ne l’auraient pensé, mais qui pour d’autres est déjà une épreuve. Il est bon alors de nous souvenir que Dieu, depuis des siècles, invite celles et ceux qui croient en lui à entrer dans un autre rapport au temps : le temps de son immense patience, de son dessein d’amour.

Aujourd’hui, le signe d’espérance nous vient d’une auditrice de RCF, Joëlle. Elle confie cette intention de prière que j’aimerais simplement partager avec vous : "Nous te confions, en cette période de pandémie, tous les malades, atteints du Covid-19, et, entre autres, notre fille, infirmière, qui, depuis hier, en présente tous les symptômes... Elle a trois enfants, confiés pour l’instant à leur papa. Nous te confions aussi tous nos frères : personnel médical, dans les Ehpad, dans les supermarchés qui nous réapprovisionnent, ainsi que les routiers qui nous livrent, les éboueurs et personnel de ménage, qui, dans l’ombre, continuent à travailler… Que le Seigneur nous donne la force de continuer notre route, malgré les épreuves et qu’il nous garde dans sa paix et dans l’Espérance ! Qu’Il nous aide aussi à être plus présents aux plus "petits" et aux personnes plus vulnérables."