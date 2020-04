Prière de Taizé: du pardon à la mission

À partir du mardi 17 mars et pour toute la durée du confinement, RCF retransmet tous les soirs de 20h30 à 21h un temps de prière en DIRECT de la communauté de Taizé. Le déroulement complet de la prière est disponible sur le site de Taizé.

CONFIEZ VOS INTENTIONS DE PRIÈRE AUX FRÈRES DE TAIZÉ - Les auditeurs de RCF sont invités à faire part de leurs intentions de prière, dont certaines pourront être lues à l'antenne. Toutes seront portées dans la prière par les frères de Taizé.

méditation de Frère luc

"Dans une vision Isaïe entendit un ange lui dire : « Ta faute est effacée, ton péché est pardonné . » Puis il entendit la voix qui disait : « Qui enverrai-je ? » Et il dit : « Me voici, envoie-moi. »" (Is 6, 1-8)

Nous sommes avec les auditeurs de RCF. À Taizé la prière se poursuit par un moment de silence. Voici une réflexion sur la vocation d’Isaïe dont nous venons d’entendre le verset central.



Le prophète raconte comment Dieu s’est manifesté à lui alors qu’il était dans le Temple. Il évoque trois étapes : le pardon, l’appel, l’envoi.



Dieu efface d’abord un péché, il annule une faute, il comble une distance. Isaïe réalise que Dieu le connaît, qu’il se soucie de lui et prend soin de lui. Il lui apporte une libération. Cette liberté n’est pas pour poursuivre un chemin individuel. Elle ouvre à une relation plus intime avec Dieu et aussi à une disponibilité pour les autres. Il y a encore de l’espoir car si Dieu pardonne à Isaïe c’est qu’il peut bien aussi pardonner à son "peuple aux lèvres impures".



Alors que le pardon permet une proximité nouvelle, Isaïe perçoit une attente en Dieu qui s’exprime comme un appel. "J’ai besoin de quelqu’un pour une mission, je cherche un collaborateur sur qui je puisse m’appuyer." Un élan a été libéré avec le pardon. Isaïe saisit aussi que dans l’appel se donne une confiance. Alors, il se porte volontaire, il est disponible pour aller transmettre la volonté de Dieu à d’autres.



Par son envoi, Dieu confirme qu’il s’engage au côté de son porte-parole. Quelque soit la difficulté de la mission, transmettre une parole dure à un peuple fermé, Isaïe peut avancer car il va poursuivre dans la relation avec celui qui l’a libéré et qui va continuer à lui ouvrir une voie, quelques soient les obstacles qui vont se présenter.



Nous retrouvons cette articulation entre pardon et mission après la résurrection de Jésus. Le Ressuscité rejoint les disciples. Il leur apporte sa paix. L’effet des peurs et des reniements est annulé. Les disciples accèdent à une relation approfondie avec Jésus. Ils reçoivent maintenant son Esprit en eux-mêmes. Jésus leur devient plus intime que jamais. Ils sont dotés d’un élan et sont disponibles pour entendre l’invitation : "Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie, ceux à qui vous pardonnerez seront pardonnés." Ils ne jouissent pas d’une liberté de privilégiés mais, dégagés de leur effondrement et de toute violence, ils peuvent pardonner à leur tour. Ils vont sortir, traverser leurs peurs et attester de la libération qu’ils ont vécue.



D’Isaïe à Paul de Tarse, c’est la conscience d’une libération qui anime l’élan missionnaire. L’envoi s’enracine dans le dépassement d’un asservissement et l’accès à une vie élargie, avec une relation à Dieu plus intime et une solidarité avec les autres renouvelée. Oui, une liberté qui nous ouvre à une communion à Dieu et nous met au service des autres va éveiller l’attention autour de nous.

La personne d’espérance que nous saluons ce soir est Arnaud Bouthéon. Il est mobilisé avec le vicariat à la solidarité du diocèse de Paris. Il a passé plusieurs nuits blanches à publiposter les autorisations spéciales des bénévoles, pères de famille ou jeunes, qui se sont retroussés les manches pour répondre à l'appel de Mgr Aupetit dès le 20 mars dernier. Plus de 1.200 volontaires ont proposé leur aide pour des projets de distribution alimentaire mis en place autour de 30 églises à Paris, à partir de deux centres de préparation des paniers repas, dont un au lycée Stanislas.

Chaque jour près de 3.000 paniers repas sont ainsi proposés aux plus démunis, non seulement les personnes de la rue mais aussi des personnes en situation de précarité sociale. Il faut faire des tournées à la banque alimentaire, aller chercher les dons dans des supermarchés parisiens. Une des dernières expéditions fut d’aller du côté de Meaux chercher 500 kilos de brie. Il rencontre une grande générosité chez des commerçants et dans la grande distribution. Il y a même eu beaucoup de chocolats pour la période de Pâques. Il y a aussi des opérations ponctuelles de bénévoles dans des Ehpad. D'autres fabriquent des masques en tissus. 500 sur-blouses sont en train d'être cousues en urgence pour la Maison Marie-Thérèse qui héberge les prêtres parisiens âgés.