Prière de Taizé: "Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime"

À partir du mardi 17 mars et pour toute la durée du confinement, RCF retransmet tous les soirs de 20h30 à 21h un temps de prière en DIRECT de la communauté de Taizé. Le déroulement complet de la prière est disponible sur le site de Taizé.

CONFIEZ VOS INTENTIONS DE PRIÈRE AUX FRÈRES DE TAIZÉ - Les auditeurs de RCF sont invités à faire part de leurs intentions de prière, dont certaines pourront être lues à l'antenne. Toutes seront portées dans la prière par les frères de Taizé.

> Cliquez ici pour confier vos intentions de prière aux frères de Taizé

méditation de Frère benoît

"Le Christ possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer à l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu un être humain parmi les êtres humains, il a été reconnu comme un homme ; il a accepté d'être humilié et il s'est montré obéissant jusqu'à la mort, la mort sur une croix." (Philippiens 2.6-8)



Chaque année, le dimanche des Rameaux est à Taizé un jour de grand accueil. La Semaine sainte est une des plus grandes de l’année par le nombre de visiteurs, une des plus belles aussi par la profondeur de la liturgie. Et voilà que, cette année, il nous va nous être donné de vivre d’une manière très différente ce chemin vers Pâques et la joie de la Résurrection.

Notre prieur, Frère Alois, nous a demandé aujourd’hui d’être particulièrement attentifs aux intentions de prière qui nous sont transmises, par les auditeurs de RCF comme par d’autres moyens. C’est vrai : nous voudrions porter intensément toutes ces intentions dans notre prière, tant on y trouve l’expression d’angoisses et d’espérances mais aussi comme une grande intercession pour le monde.

Le texte que nous avons entendu ce soir vient de la lettre de saint Paul aux Philippiens. Cet hymne au Christ est très primitif, il constitue comme un résumé condensé de la foi chrétienne. Lu à la lumière de la résurrection de Jésus, ce texte aide à situer le mystère de la croix, l’expliquant d’abord comme un acte de solidarité. Dieu ne sauve pas l’humanité "d’en haut", mais en partageant la condition humaine jusqu’à ses tréfonds, "jusqu’à la mort sur une croix".

L’entrée de Jésus à Jérusalem, que l’on célèbre avec la fête des Rameaux, nous conduit à revisiter ce que signifie la royauté de Jésus. Il est roi, en effet, mais pas pour être servi : il est celui qui sert et qui donne sa vie. Dans ce don absolu de lui-même, Jésus nous dit le jusqu’au bout de l’amour. Comme le dit l’évangile de Jean : "Il n’est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime." (Jn 13,34)

Ce soir, le témoignage d’espérance nous vient de l’Italie. Un de nos jeunes frères s’y trouve pour plusieurs mois, près de Bari. Il écrit : "Ici, on commence à voir les effets de cet arrêt économique dans beaucoup de familles qui avaient des travaux précaires et qui maintenant n’ont aucun revenu. Avec les écoles et les paroisses fermées, remplir le stock des aliments de la Caritas devient assez difficile parce que les voies habituelles des dons sont maintenant fermées ! On a commencé une campagne pour que les gens fassent des achats à domicile pour la Caritas, ils peuvent appeler les supermarchés et les magasins qui livrent des achats à la maison et demander de livrer les choses à la paroisse. La réponse a été plus grande que celle qu’on attendait ! Et des familles et des entreprises, ainsi que la mairie, ont amené beaucoup de nourriture et de matériel hygiénique, ainsi que des bons d’achats pour de la nourriture fraîche. On fera la distributions des lots porte à porte – j’ai une permission pour sortir comme volontaire de la Caritas !"

Puissent ces jours prochains nous donner de renouveler notre engagement à la suite du Christ, lui qui a donné sa vie par amour pour nous et que Dieu a ressuscité pour ouvrir un chemin de vie.