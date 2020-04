Prière de Taizé: l'épreuve de l'épidémie nous renvoie à des choix

À partir du mardi 17 mars et pour toute la durée du confinement, RCF retransmet tous les soirs de 20h30 à 21h un temps de prière en DIRECT de la communauté de Taizé. Le déroulement complet de la prière est disponible sur le site de Taizé.

CONFIEZ VOS INTENTIONS DE PRIÈRE AUX FRÈRES DE TAIZÉ - Les auditeurs de RCF sont invités à faire part de leurs intentions de prière, dont certaines pourront être lues à l'antenne. Toutes seront portées dans la prière par les frères de Taizé.

> Cliquez ici pour confier vos intentions de prière aux frères de Taizé

méditation de Frère luc

"Le peuple de Dieu n’a pas eu soif quand il le menait dans les désert ; il a fait couler pour eux l’eau du rocher." (Is 48, 12-21)

Nous retrouvons comme chaque soir les auditeurs de RCF et des radios partenaires. La prière se poursuit maintenant à Taizé par un moment de silence. Voici quelques pistes de méditation en écho au verset d’Isaïe que nous venons d’entendre.

Le prophète se réfère à un épisode qui est aux origines du peuple d’Israël : après la sortie d’Égypte, dans le désert, le peuple prend conscience de sa vulnérabilité, il connaît la faim, la soif, le découragement devant le prix à payer pour sa liberté et l’incertitude face à l’avenir. Moïse, sur l’indication de Dieu, frappa le rocher. De l’obstacle le plus dur, du lieu le plus improbable, Dieu fit jaillir de l’eau pour étancher la soif du peuple.



Vivant de l’amour du Père, Jésus persévère dans le don de lui-même jusqu’à la croix. De l’extérieur on ne voit que le triomphe du mal. Mais de l’épreuve la plus grande qui ébranle et révèle les motivations intimes, Dieu fait jaillir l’Esprit créateur, la source de vie depuis les origines du monde. Quand le soldat perça le côté de Jésus en croix, de l’eau jaillit avec du sang. Le Christ mort et ressuscité, nouveau Moïse, souffle l’Esprit Saint sur ses disciples. Il les envoie dans le monde apporter la Bonne Nouvelle du pardon.



Nos existences nous semblaient parfois menacées par l’anonymat, l’émiettement et l’indifférence. Leur sens se perdait dans les sables de routines et de communications superficielles, immédiates, provisoires. L’épreuve de l’épidémie conduit soudain une grande part de la famille humaine à se retirer, à réduire déplacements et contacts. Cela nous renvoie à des choix. Nous reconnaissons l’importance de certaines relations ou la valeur de gestes et d’activités porteurs de sens.



Chacun peut mettre à profit ce temps de retraite imposée pour s’interroger. Il nous laisse aussi la possibilité de renouer avec la prière. Une disponibilité à Dieu. Une intercession élargie. Une écoute de la Parole. Nous nous tournons vers celui qui est le roc de notre salut, la source véritable d’où jaillit l’Esprit Saint. Il ne nous est jamais refusé. "Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive, celui qui croit en moi !" Par la présence de l’Esprit Saint, désormais chacun porte la plénitude de la vie en soi.

La personne d’espérance pour aujourd’hui est Sœur Orla et toute l’équipe du groupe scolaire Loreto à Rumbek au Soudan du Sud. Voici ce qu’elle nous écrit : "Comme ailleurs dans le monde, notre programme a radicalement changé ces derniers jours. Nous avions commencé le mois de mars en célébrant les excellents résultats de notre dernière promotion, mais la nouvelle de la pandémie s’est rapidement propagée. Heureusement, nous avons eu le temps d’apprendre un peu des autres pays. Nos anciennes élèves qui sont étudiantes en médecine ou infirmières sont revenues de leurs lieux de formation, tous les membres de l’équipe du dispensaire ont proposé de rester à leur poste et nous sommes prêts à faire face à toute éventualité.

Il n'y a pas encore d’infection confirmée dans le pays mais l’inquiétude est très grande. Il n’y a aucun équipement spécialisé et le geste de la poignée de main est important dans notre culture. Le président à donné l’ordre de fermer les écoles. Les élèves et les enseignants sont rentrés à la maison. Nous avons donné à chacune un kit pour continuer à étudier en attendant la reprise des cours. Malheureusement, ici c'est la période de soudure, il n’y a plus grand-chose à manger. De nombreuses élèves seront confrontés à des défis tels que les mariages forcés, l'insécurité et la faim. Nous les avons encouragées à rester concentrées et à continuer d'être des femmes fortes. Nous sommes heureux que nos diplômées et quelques employés soient restés pour continuer à travailler avec nous pendant la fermeture. Le dispensaire est ouvert pour servir les villages alentours.

Il a été difficile de dire au revoir à nos élèves. Au fil des années, nous avons traversé de nombreuses difficultés, nous avons tour à tour connu l'insécurité, la guerre, la faim et les déplacements de population, mais nous avions toujours réussi à garder les écoles ouvertes. Nous prions pour nos élèves et leurs familles. Nous sommes unis au reste du monde pour prier les uns pour les autres."