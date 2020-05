Prière de Taizé: l’espérance nous relie à l’invisible

Pour toute la durée du confinement, RCF retransmet tous les soirs de 20h30 à 21h un temps de prière en DIRECT de la communauté de Taizé. Le déroulement complet de la prière est disponible sur le site de Taizé.

CONFIEZ VOS INTENTIONS DE PRIÈRE AUX FRÈRES DE TAIZÉ - Les auditeurs de RCF sont invités à faire part de leurs intentions de prière, dont certaines pourront être lues à l'antenne. Toutes seront portées dans la prière par les frères de Taizé.

> Cliquez ici pour confier vos intentions de prière aux frères de Taizé

méditation de Frère richard

"Dieu s’est engagé avec nous afin que nous soyons encouragés à saisir fortement l’espérance qui nous est offerte. En elle, nous avons comme une ancre de notre âme." (He 6,13-20)

Les dernières semaines ont ébranlé des habitudes et des certitudes. Beaucoup de ce qui semblait aller de soi a été mis en question. Il n’est pas facile de vivre dans l’incertitude. Ne pas savoir, ne pas pouvoir prévoir ce que demain nous apportera, cela nous déstabilise. Je pense aux questions matérielles, mais aussi à nos émotions. Par moments, de sombres pensées peuvent nous envahir.

Dans cette situation, et face un avenir incertain, nous sommes encouragés, comme le dit la lecture de l’épître aux Hébreux, "à saisir fortement l’espérance qui nous est offerte. En elle, nous avons comme une ancre de notre âme". L’ancre est un des vieux symboles chrétiens. On l’a retrouvé sur des graffitis. C’est une image forte : l’espérance n’est pas d’abord un sentiment, mais elle est un lien objectif. L’espérance relie notre vie à Dieu.

L’image de l’ancre nous invite à voir notre existence comme une barque. Quand il y a des vagues, il ne sert à rien de vouloir la tenir immobile, elle bougera forcément avec la houle. Mais si une ancre l’amarre, elle ne dérivera pas. Grâce à l’ancre de l’espérance, la barque de notre vie, même soulevée et rabattue par les vagues, ne fera pas naufrage.

Comme l’ancre sous l’eau est invisible, l’espérance nous relie à l’invisible. Elle est elle-même invisible, et donc fragile. Mais nous ne lançons pas l’ancre de notre espérance dans le vide, nous la jetons dans le Christ. Il est vrai : nous l’aimons sans l’avoir vu. À Pâques, il est passé de ce monde vers le Père. Mais par l’espérance, notre vie est, elle aussi, cachée avec le Christ en Dieu. Espérer c’est nous attacher à lui, être relié à lui même sans le voir encore.

Ce soir, le témoignage d’espérance nous vient des Pays-Bas, de la paroisse orthodoxe Saint-Nicolas d’Amsterdam. Le Père Joan Lena est né en Albanie. La situation actuelle de confinement lui rappelle ce que les chrétiens y ont traversé au temps du régime communiste. Il écrit :

"Le Christ est ressuscité ! Pendant les dures persécutions en Albanie de 1967 à 1990, quand toute religion était proscrite, de nombreux chrétiens continuaient à prier et à célébrer en secret. Dans certains lieux, ils avaient l’habitude de poser du pain et du vin sur une table en écoutant la liturgie de l’eucharistie à la radio de la Grèce voisine. Puis ils consommaient ce pain et ce vin au moment de la communion.

Certains de nos paroissiens d’Amsterdam ont maintenant fait la même chose en suivant par internet la liturgie de notre église de Saint Nicolas. À l’aide de la technologie, ils ont trouvé cette nouvelle manière d’adorer en Esprit, et c’est une source d’espérance et de force pendant cette période difficile de confinement. Nous avons aussi porté la communion chez des fidèles. Ils ont pu communier au jardin ou à la porte de leur maison, en étant ainsi protégés de toute possibilité de contagion. Même sans proximité physique, les paroissiens ont trouvé comment être encore plus proche les uns des autres. L’union dans l’Esprit dépasse toute distance et toute difficulté."