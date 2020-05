Prière de Taizé: la vie nouvelle avec le Christ est une création nouvelle

Pour toute la durée du confinement, et jusqu'au 29 mai, RCF retransmet tous les soirs de 20h30 à 21h un temps de prière en DIRECT de la communauté de Taizé. Le déroulement complet de la prière est disponible sur le site de Taizé.

CONFIEZ VOS INTENTIONS DE PRIÈRE AUX FRÈRES DE TAIZÉ - Les auditeurs de RCF sont invités à faire part de leurs intentions de prière, dont certaines pourront être lues à l'antenne. Toutes seront portées dans la prière par les frères de Taizé. Vous pouvez adresser vos ntentions à auditeur@rcf.fr

méditation de Frère richard

Paul écrit : "Si quelqu’un est dans le Christ, c’est une créature nouvelle : l’être ancien a disparu, un être nouveau est là." (2 Co 5,11-21)

"Si quelqu’un est dans le Christ, c’est une créature nouvelle." Dans la Bible, le mot créer est si fort qu’il est réservé à Dieu seul. Car il n’y a pas de plus grande différence qu’entre exister et ne pas exister. Seul Dieu peut faire franchir cette distance infinie. La création est le passage du néant à l’être. Être une créature, c’est avoir été arraché à la non-existence par une parole de Dieu.

"Si quelqu’un est dans le Christ, c’est une créature nouvelle." Pour Paul, le changement qui se fait par notre union avec le Christ n’a d’autre analogie que la création. C’est un changement aussi radical que ce qui est arrivé à Jésus : il est mort, et Dieu l’a ressuscité. Dieu l’a fait sortir du tombeau comme il a fait sortir toute la création du néant. Dans la lettre aux Romains, Paul appelle Dieu "celui qui rend la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas" (Rm 4, 17).

La vie nouvelle avec le Christ est une création nouvelle. Ce qui se passe quand nous sommes unis au Christ est aussi important que notre venue à l’existence.

Mais comment sommes-nous "dans le Christ" ? Ce sont d’abord la foi et les sacrements qui nous unissent à lui. Par la foi, dit Paul dans la lettre aux Galates , "ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi" (Ga 2,20). "Par le baptême, et je cite encore Paul, dans la lettre aux Romains, nous avons été mis au tombeau avec le Christ pour être associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts... nous aussi nous vivions d'une vie nouvelle." (Rm 6,4)

Avec le Christ, nous sommes morts et vivants à la fois. Nous sommes morts signifie : à tout moment, nous pouvons nous rendre compte que ce qui nous pèse est enseveli avec le Christ, "l’être ancien a disparu". Et nous sommes vivants signifie : Dieu nous donne de vivre chaque moment comme un nouveau commencement, "un être nouveau est là". Devenir une créature nouvelle est à notre portée à tout moment où nous nous tournons vers le Christ en invoquant sa miséricorde.

Le témoignage d’espérance nous vient de Marie-Paule de Bretagne. Elle écrit : "J'ai eu la chance de pouvoir être présente depuis la première prière de Taizé en ligne, et c'est vraiment un moment de grâce de pouvoir prier ensemble et un moment de grande paix intérieure, encore MERCI à la communauté pour cette belle initiative.

Depuis la semaine dernière, ne pouvant pas encore assurer les accompagnements en soins palliatifs, l'hôpital nous a demandé d'accompagner les visites des familles auprès des résidents des Ehpad. C'est une belle expérience riche en émotions mais aussi pleine d'angoisse tant pour les résidents que pour leur famille. Je suis chargée d'aller les chercher dans leur chambre, les préparer à ce qu'ils vont vivre malgré toutes les contraintes sanitaires, puis de les raccompagner dans leur chambre en prenant le temps d'accueillir ce qu'ils viennent de vivre, y compris leurs frustrations, une demie-heure ça passe très vite !

Je suis touchée par la reconnaissance des familles mais aussi par la tristesse des résidents au moment de quitter leurs enfants sans pouvoir les embrasser ou les serrer dans les bras. Je rends grâce au Seigneur en les quittant pour tous ces moments d'échanges avec eux, leur famille mais aussi avec les soignants qui, une fois de plus, m'émerveillent pour la richesse de leurs qualités humaines. Je les confie à votre prière."