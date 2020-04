Prière de Taizé: "Par la foi, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui"

À partir du mardi 17 mars et pour toute la durée du confinement, RCF retransmet tous les soirs de 20h30 à 21h un temps de prière en DIRECT de la communauté de Taizé. Le déroulement complet de la prière est disponible sur le site de Taizé.

"La mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Tous revivront dans le Christ." (1 Cor, 15, 12-22)

Nous sommes avec les auditeurs de RCF en ce mardi de Pâques. Alors que la prière se poursuit maintenant à Taizé par un moment de silence, voici quelques réflexions en écho au verset de la première lettre de Paul aux Corinthiens que nous venons d’entendre.



Le 8 août 1784, Jacques Balmat et Michel-Gabriel Paccart atteignirent pour la première fois le sommet du mont Blanc. Le mythe d’épouvante qui entourait la montagne disparut. La voie avait été ouverte, les candidats à une répétition de l’ascension savaient désormais que c’était possible, pourvu qu’ils soient suffisamment aguerris et équipés...



Tout au long de sa vie, Jésus a dénoncé le mal. Il a guéri les malades, chassé les esprit mauvais, allégé le fardeau de ceux qui étaient victimes d’exclusion. En souffrant lui-même le mal et sans jamais condamner personne, en persévérant à travers la passion dans le don de lui-même, Jésus a ouvert la voie par laquelle Dieu lui a donné la vie éternelle. Elle reste ouverte pour toujours.



Le fait que ce soit un crucifié, déchu de tout droit et dans l’état de faiblesse la plus grande qui aie, par sa mort, dégagé la voie pour que Dieu fasse venir la résurrection et ainsi accomplisse le salut, laisse espérer à chaque être humain, même le plus diminué ou le moins considéré, qu’il a cette capacité. Il peut, à son tour, vivre de la confiance de Jésus, prendre part à sa résurrection et en témoigner pour d’autres. Cela confère une dignité et une valeur irremplaçable à chacun.



Les disciples commencent à participer à cette vie nouvelle dès leur rencontre avec le Ressuscité. Celui qui était tout pour eux et qui représentait l’espérance de générations de croyants leur a été enlevé par violence. Nous les voyons un temps tentés par le désespoir, le repli sur eux-mêmes, la dispersion, le retour à leurs anciennes routines... Mais voilà que le Christ se fraye un passage jusque là où ils s’étaient enfermés. Les disciples accueillent sa paix, ils réalisent que leur reniement et leur fuite n’ont pas entamé la confiance et l’espérance qu’il avait placé en eux. Ils découvrent que son amour est plus fort que la mort. Le Ressuscité les décentre d’eux-mêmes et leur confie en priorité le pardon à vivre pour d’autres. Ils vont aimer comme il a aimé.



En nous aussi, Jésus veut planter son espérance en la générosité du cœur humain. Contrairement à la montagne nous n’avons pas à refaire toute l’ascension mais nous pouvons nous appuyer sur Jésus. En quelque sorte, il accomplit chaque pas en nous et pour nous. Paul nous le confirme : "Par la foi, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui." (Col 2, 12).



Nous pouvons prier : "Jésus je suis pas sûr de pouvoir pardonner mais toi tu pries en moi, « Père pardonne lui, il, elle, ils ne savent pas ce qu’ils font. » Jésus je ne vois plus de chemin, personne ne m’attend, je suis pas sûr de pouvoir croire mais toi tu pries en moi « Père en tes mains je remets mon esprit ». Que ta volonté soit faite en moi aussi. Gardes ouvertes en moi les portes à Dieu qui ne cesse jamais d’espérer en moi."

Qui laisse Jésus prier ainsi en lui participe déjà à sa résurrection.

Les personnes d’espérance que nous saluons ce soir sont les jeunes du Centre Bernanos de Strasbourg. Le Père Thomas Wender, leur aumônier, nous donne à nouveau de leurs nouvelles : "Depuis le début du mois des étudiants sont de retour pour aider à l’accueil des jeunes réfugiés. Aider à Bernanos comme dans toutes les autres associations de solidarité, c’est se rendre physiquement proche des autres. Il faut du temps pour vérifier que les gestes barrières et le port d’un masque nous protègent efficacement.



Un restaurateur est venu apporter des sacs de pommes de terre, de munster, et des seaux de crème fraîche. Il voulait s’en débarrasser avant Pâques. J’ai souri quand il m’a dit que son restaurant portait le nom de Saint-Sépulcre.



Des jeunes de la paroisse travaillent aussi dans des structures d’accueil pour enfants et adolescents. La vie y est très rude. Les moyens manquent et ils doivent gérer l’arrivée de nouveaux enfants issus des familles où les conflits sont exacerbés par le confinement.



Les Vélos du cœur sont une petite équipe. Ils récoltent des plats et des sandwiches invendus et les distribuent à des gens de la rue. Un des réfugiés les rejoint. D’autres jeunes aident deux fois par semaine dans un hôtel réquisitionné à distribuer de la nourriture à des SDF.



Une nouvelle initiative a débuté en cette période de vacances : un atelier artistique. Un photographe et une illustratrice aident les réfugiés à créer une vidéo et des banderoles pour remercier ceux qui les soutiennent..."