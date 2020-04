Prière de Taizé: Personne n’est exclu de l'amour du Christ

À partir du mardi 17 mars et pour toute la durée du confinement, RCF retransmet tous les soirs de 20h30 à 21h un temps de prière en DIRECT de la communauté de Taizé. Le déroulement complet de la prière est disponible sur le site de Taizé.

CONFIEZ VOS INTENTIONS DE PRIÈRE AUX FRÈRES DE TAIZÉ - Les auditeurs de RCF sont invités à faire part de leurs intentions de prière, dont certaines pourront être lues à l'antenne. Toutes seront portées dans la prière par les frères de Taizé.

méditation de Frère luc

"Jésus dit : C’est la volonté de celui qui m’a envoyé que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour." (Jn 6, 39-40)

En ce jeudi de la semaine de Pâques, nous sommes avec les auditeurs de RCF et des radios partenaires. À Taizé la prière se poursuit par un moment de silence. Voici quelques pistes de méditation et aussi, comme chaque soir, la personne d’espérance que nous voulons saluer.



Dans le passage de l’Évangile selon saint Jean que nous venons d’entendre, Jésus nous invite à voir le Fils et à croire en lui pour avoir la vie éternelle. Quelques chapitres plus loin, Jésus explique que la volonté de Dieu pour laquelle il s’engage entièrement et qu’il accomplit en donnant sa vie sur la croix, c’est d’attirer tous les hommes à lui pour les sauver de la mort.

Le message du matin de Pâques nous aide à voir le Fils en Jésus et à croire en lui car il nous dit la joie et la fierté du Père. Par l’ange, son messager, Dieu communique cette nouvelle aux femmes montées au tombeau : "Vous cherchez Jésus de Nazareth qui est mort sur la croix. Il est vivant, il est à ma droite dans ma gloire ! La mort n’a pu rien garder de lui car il avait déjà tout donné. Moi Dieu je confirme ! Je l’ai accueilli tout entier, même sa dernière goutte de sang versé, même son corps transpercé n’ont pas été perdus mais je les ai recueillis comme une expression du don de sa vie, reçus comme une offrande précieuse. Vous ne le trouverez pas dans un tombeau. Car il a n’a pas échoué comme tout le monde pense, il réussi, rien ne l’a dissuadé d’aimer de toute sa vie. Je lui dit merci et bravo car il a le premier accompli mon espérance : aimer de mon propre amour !"



Jésus lui même a été de force rejeté, marginalisé, mis au banc de la société, coupé des hommes et humilié comme un condamné public. "Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous." (2 Cor 5, 21) C’est ainsi qu’il peut parler à tous ceux qui sont, pour diverses raisons, enfermés, séparés ou éloignés de Dieu.



La première lettre de Pierre nous explique : "Le Christ est allé porter la Bonne Nouvelle même aux esprits en prison, à ceux qui ont refusé de croire." L’icône de Pâques, l’icône de la descente aux enfers, montre le Ressuscité resplendissant de lumière qui descend dans les régions inférieures pour visiter et chercher tous ceux qui sont morts sans l’avoir jamais vu. Il saisit fermement les poignets d’Adam et d’Ève pour les faire sortir de leur tombeaux et les tirer vers la lumière de la vie. Personne n’est exclu de son amour. À tous il vient offrir la paix de Dieu, la liberté de son pardon, il est venu attendre leur réponse car Dieu ne force jamais mais il a l’éternité pour lui.

La personne d’espérance que nous voulons saluer ce soir est Hélène de Rillieux-la-Pape. Elle raconte son travail de soignante : "Je suis psychomotricienne en hôpital gériatrique. Mon service d'hôpital de jour Alzheimer a fermé il y a un moins maintenant, j’ai été redéployée dans un service de patients très atteint sur le plan cognitif. Mon hôpital, patients et soignants, est très touché par l’épidémie. Les patients décèdent, sans droit à un passage en réanimation car trop vieux ou trop fragiles... ils sont sans familles depuis 1 mois et demi. Ils meurent seuls. L'atmosphère est très lourde mais il y a aussi beaucoup de solidarité et de fraternité. Des liens se resserrent. Je ne pensais pas vivre cela un jour.

En dehors du travail, je passe mon temps à m'autocensurer. Pourquoi ? Pour ne pas choquer, pour épargner ceux qui gardent une certaine distance avec l'événement, pour ne pas qu'on s'inquiète pour moi… Nous sommes tous beaucoup plus angoissés en dehors de l'hôpital, mais une fois dans l'action, notre ADN de soignant reprend vite le dessus. Au début, la peur aidant je gardais une distance corporelle pour me préserver mais je me suis vite aperçue d'une part que je mettais les gens en danger, faire marcher une dame chancelante en restant à un mètre de distance peut présenter un risque !

Et puis d'autre part, que c'était un frein énorme à la relation avec les plus fragiles, les patients étant pour certains très angoissés. L'absence de leur famille accentue cela. C'est humainement et même éthiquement impossible pour moi de ne pas toucher quelqu'un qui pleure en croisant mon regard. Alors je touche maintenant, je sers avec moins de retenue. J’ai une tenue spéciale complète puisque mon service est touché depuis la semaine dernière. Certains patients réagissent mal à nos visages amputés. Nous nous sommes fait à l'idée qu'un certain nombre d'entre nous serons atteints... Nous apprivoisons la peur, certains jours plus facilement que d'autres. Le premier jour où j'ai du mettre sur ma voiture ce bel écriteau "autorisation d'entrée Coronavirus -covid 19" écrit en gras... j'ai plutôt eu envie de repartir dans l'autre sens !



Pour l’instant nous ne prenons pas trop de recul, mais je m'aperçois bien sûr que tout ne demande qu'à déborder. Et parfois c'est le cas, entre collègue, nous pleurons, parfois nous exprimons notre colère d'avoir eu les masques trop tard, de n'avoir pas été protégés et surtout d'avoir contaminé... Mais nous rions aussi parfois de manière incontrôlée et nous mangeons !



Il est sûr que nous en sortirons différents. Je veux croire qu'une espérance est possible. Je veux croire que nous ne sommes pas seuls dans cette expérience extrêmement difficile. Se sentir porté en prière aussi nous aide. La vie à la maison et surtout les enfants m'obligent à rester dans la vie normale."