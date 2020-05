Martine Malvolti

Martine MalvoltiJeune retraitée, elle enseignait les sciences dans un grand lycée stéphanois. Elle est venue à la Radio par amitié et, ayant découvert notre équipe, s’est très largement impliquée dans la vie de la Radio. Membre du C.A., réalisatrice de reportages et d’émissions, elle gère le système GRAD qui nous permet de piloter l’ensemble des dons des auditeurs, dons qui représente plus de 55% des ressources de la Radio. Elle met au service de notre équipe ses talents de cuisinière et organise pour nous les temps de convivialité et de réception !