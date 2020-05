Prière du matin | Jeudi 7 mai 2020 | Jn 13, 16-20

Méditation de Roland Poupin

Pasteur de l'Église Protestante Unie de France - Poitiers/Châtelleraut

Jésus vient juste de dire : « si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres ; car c’est un exemple que je vous ai donné : ce que j’ai fait pour vous, faites-le vous aussi » (v. 14-15), précisant maintenant : « un serviteur n’est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l’envoie ».

Le geste n’est certes pas à reproduire littéralement, dans une civilisation où l’on ne rentre plus les pieds poussiéreux, au terme d’un chemin parcouru en sandales…

L’esprit du geste, lui, demeure, sachant en outre que c’était là une tâche, laver les pieds du maître, ou des hôtes, effectuée par un serviteur. Or c’est Jésus qui l’a fait, choquant ses disciples. Il l’a fait à titre d’exemple, et d’annonce de jusqu’où va aller son service : à la croix.

Annonce : il parle en effet à présent de celui qui le trahira — exhortant ses disciples à ne pas défaillir de la foi, le moment venu.

Quant à l’exemple, donné explicitement « car c’est un exemple que je vous ai donné », — « vous serez heureux si du moins vous le mettez en pratique » — recevant quiconque est à percevoir comme envoyé par lui : « recevoir qui j’enverrai, c’est me recevoir moi-même, et me recevoir c’est aussi recevoir celui qui m’a envoyé. »

Le Père que nul n’a jamais vu, se découvre dans la mise en œuvre de ce qu’il enseigne par celui, Jésus, qui observe en plénitude cet enseignement, concrètement qui sert, jusqu’à la mort que cela lui coûte.

Et lorsqu’il est parti, c’est en celui, celle, qu’il envoie, qu’il nous appelle à le trouver, à le recevoir, car « recevoir qui j’enverrai, c’est me recevoir moi-même, et me recevoir c’est aussi recevoir celui qui m’a envoyé. »

RP