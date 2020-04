Prière du matin | Jeudi 9 avril 2020 | Jn 13, 1-15

Méditation de Roland Poupin

Pasteur de l'Église Protestante Unie de France

En cette nuit confinée de commémoration de la sortie du pays de l’esclavage dans nos exiguïtés, Pessah, la Pâque juive, mémoire de la libération opérée par Dieu seul, mémoire pour un vécu de liberté par l’observance de sa parole comme loi qui libère — Jésus et ses disciples sont réunis eux aussi.

Commémoration de la liberté donnée par Dieu seul, quand tout est perdu, quand le destructeur va répandre son ombre — l’ange de la mort qui rode sur le monde lors de l’Exode, ombre qui vient d’envahir Judas dans notre texte —, la nuit s’est épaissie, qui ne laissera saufs que ceux qui se confient en Dieu Sauveur seul.

C’est la nuit de la croix qui s’avance en ce soir du jeudi saint où Jésus et ses disciples commémorent, actualisent, à l’instar de tout juif, la nuit de la liberté. S’avance la Pâque de la libération de la mort, Pâque de la liberté et de la pureté de la résurrection.

Déjà, aujourd’hui, « vous êtes purs », a annoncé Jésus à ses disciples... Alors qu’il vient de laver les pieds de Pierre tentant de protester : « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt », lui dit Jésus (v. 7). Puis, v. 10, « Celui qui est lavé n’a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur ; et vous êtes purs ».

Et, v. 12, « Comprenez-vous ce que j’ai fait pour vous ? » On est au dernier repas au cours duquel les autres Évangiles donnent l’institution de la sainte Cène eucharistique.

Paul donnera aux Corinthiens la même leçon, celle de Jésus — « c’est un exemple que je vous ai donné », avait dit Jésus—, Paul parlant dans un reproche du retard du Royaume : « lorsque vous vous réunissez, ce n’est pas pour partager le repas du Seigneur ; chacun mange pour lui, l’un a faim, l’autre est ivre » (1 Co 11, 20-21).

« Comprenez-vous ce que j’ai fait pour vous ? » avait demandé Jésus.

« Faites ceci en mémoire de moi ("comprenez-vous ce que j’ai fait pour vous ?"). [...] Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne » (1 Co 11, 24-26). Jusqu’à ce que « ce que j’ai fait pour vous » soit devenu la loi de tous, ce cœur de l’enseignement de la loi de liberté comme sortie du pays des exiguïtés, jusque là, la Pâque n’est pas complète, l’histoire est encore dans la nuit.

RP