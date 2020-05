Prière du matin | Lundi 18 mai 2020 | Jn 15, 26 - 16, 4a

Méditation de Roland Poupin

Pasteur de l'Église Protestante Unie de France - Poitiers/Châtellerault

« Je vous enverrai d’auprès du Père l’Esprit de vérité qui procède du Père ». Jésus s’adresse ici à ses Apôtres. C’est une parole qui cependant, concerne aussi ceux qui suivront, recevant la parole des Apôtres — parmi lesquels nous sommes, car, dit Jésus, « l’Esprit de vérité qui procède du Père rendra lui-même témoignage de moi ».

« Il rendra lui-même témoignage de moi », y compris de choses incompréhensibles, à commencer par la Croix et à continuer par Noël et par toute la vie du Christ, que l’Esprit saint fait découvrir comme sagesse plus sage que le monde.

Une vérité inaccessible comme telle aux plus hautes intelligences tant l’humilité de Dieu est au-delà de toute attente, comme il était incompréhensible que Jésus mourût — et qu’il sera toujours difficile de comprendre que l’on puisse être rejeté, voire persécuté, pour n’être que témoin d’un amour plus fort que le monde, mais qui dérange au point que les persécuteurs sont persuadés de bien faire, de sauver un désordre établi réputé venir de Dieu même !

Au jour où Jésus prononce ces paroles annonçant l’Esprit de vérité à ses disciples, il est à la veille de sa mort, qu’ils ne pourront pas comprendre avant que l’Esprit ne les y guide, ne leur fasse découvrir que Dieu se donne où on ne l’attend pas : dans ce qui étant le plus humble, est plus haut que le monde.

À présent, la vérité, dont nous sommes loin, s’est approchée, rendue toute proche de nous, venue parmi nous et en nous par l’Esprit de vérité, pour nous ouvrir à toute consolation, au moment même où nous sommes en butte à l’incompréhension : notre faiblesse, celle de notre intelligence qui ne peut saisir tous les paramètres de ce qui fonde nos êtres, celle de nos maigres vertus, est la faiblesse dans laquelle s’accomplit la puissance de Dieu. Car sa puissance s’accomplit dans la faiblesse, pour que nous le recherchions dans ce qui est humble, cette sagesse cachée dans l’humilité de notre prochain, dévoilé à nous en Jésus humble et mourant, lui parole éternelle glorifiée de la sorte, de sorte que tout genou fléchisse devant le Crucifié !

