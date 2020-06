Prière du matin | Lundi 1er juin 2020 | Mc 12,1-12

Méditation de Roland Poupin

Pasteur de l'Église Protestante Unie de France - Poitiers/Châtellerault

Qui ces vignerons indignes représentent-ils ? Et par qui seront-ils remplacés ? Serait-on dans la tristement célèbre théologie de la substitution de l’Église à Israël — comme on l’a pensé si souvent à travers l’histoire ? Théologie débouchant à terme sur des violences antisémites. N’est-ce pas l’impression que peut donner ce texte ? La vigne de Dieu confiée à d’autres !

Et bien non, ce n’est pas là une parabole contre les juifs. Ceux qui cherchent à arrêter Jésus sont divers responsables. Ils font cela conformément à une habitude qui n’est pas nouvelle contre les porte-parole que Dieu envoie. Et qui correspond à une manie universelle de rejeter ceux dont le message dérange. Une attitude qui au temps de Jésus n’est donc pas nouvelle, et ne l’est pas plus en Israël qu’ailleurs.

Il n’est qu’à lire ce qui se passait déjà au temps des anciens prophètes. Il n’est qu’à voir aussi la façon dont ont été traités les divers envoyés de Dieu aux époques ultérieures et notamment dans les diverses périodes de l’Église chrétienne, et particulièrement, peut-être, la nôtre (pensons par ex. au cas célèbre de M.-L. King) ; et cela en premier lieu de la part de ceux qui se voient octroyer des tâches et responsabilités, toujours provisoires !…

De tout temps, on a donné des bons points à ceux qui les caressaient dans le sens du poil. Et de tout temps, on a mal noté, critiqué, maltraité, voire physiquement, les prophètes que Dieu envoie, mais qui bien sûr ne disent pas forcément ce que l’on voudrait entendre ; mais, dans la mesure du possible, ce que Dieu dit. À partir de là, c’est une parabole sur la limite d'une période qui nous est donnée : les limites d'un temps qui passe sont atteintes. Et si vous ne changez pas, les choses changeront, malgré vous et contre vous.

Au temps où Jésus parle, et pour plusieurs décennies encore, il n’est pas question d’une Église non-juive et institution de pouvoir qui serait substituée à Israël ! Il est question de responsables d’un pays soumis à Rome, et qui pour garder ce pouvoir reçu de Rome sont prêts à toutes les compromissions et à la violence contre ceux qui remettent cela en question. Tôt ou tard, cela prend terme et ceux qui ont porté la parole de vérité se voient justifiés, la parole de vérité se révèle comme pierre angulaire. Cette parole que porte Jésus, et dont la vérité exclue avec lui aura, malgré les apparences raison d’autorités compromises alors avec Rome, en tout temps avec les faux-semblants qui passeront.

RP